محكمة هندية تأمر باعدام اربعة رجال اغتصبوا وقتلوا طالبة في حافلة في 2012

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نيودلهي (أ ف ب)

أمرت محكمة هندية الثلاثاء باعدام اربعة رجال في 22 كانون الثاني/يناير بعد ادانتهم بجريمة اغتصاب طالبة في جامعة دلهي بشكل جماعي وقتلها في 2012.

واتهم ستة أشخاص في البداية بالمشاركة في الجريمة الوحشية التي وقعت في حافلة، إلا أنه تم الافراج عن احدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة بسبب كون قاصرا، بينما انتحر آخر كان ينتظر محاكمته.

والثلاثاء اصدر قاضي محكمة دلهي ساتيش كومار أمرا باعدام الاربعة شنقا الساعة السابعة صباح يوم 22 كانون الثاني/يناير.

ولا يزال بإمكان الأربعة استئناف الحكم، وتقديم طلب رأفة للرئيس الهندي.

وتعرضت جيوتي سنغ (23 عاما) لهجوم في كانون الأول/ديسمبر 2012 اثناء عودتها الى منزلها من السينما بصحبة صديق لها.

وتناوب المهاجمون على اغتصابها وانتهاك جسدها بقضيب حديدي بينما كانت الحافلة تجوب شوارع المدينة. وبعد ذلك القوا بها وصديقها الذي تعرض للضرب المبرح في حفرة على جانب احدى الطرق.

وتوفيت سنغ متأثرة بجراحها بعد نحو الأسبوعين من الهجوم في سنغافورة حيثتم نقلها لتلقي العلاج المتخصص.

وخرج عشرات آلاف الهنود إلى الشوارع احتجاجا، وأدت القضية إلى اعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.

وأعربت عائلة سنغ عن سرورها بالحكم.

وصرحت والدتها اشا ديفي للصحافيين "سيعيد هذا الحكم ثقة النساء في القضاء .. وابنتي ستحصل على العدالة أخيرا".

أما والدها فوصف الحكم بأنه "جيد للبلاد بأكملها".

وأضاف "ولكن الكفاح سيستمر لإنصاف العديد من بنات الآخرين ممن هن في وضع مماثل في أنحاء الهند".

وذكر الإعلام الهندي أن سجن تيهار الذي يحتجز فيه المدانون، اجرى مؤخرا تجربة على عملية شنق باستخدام الدمى.

© 2020 AFP