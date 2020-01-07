مقتل 11 جنديا يمنيا بصاروخ أطلقه الحوثيون على معسكر في جنوب اليمن (مسؤول)

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دبي (أ ف ب)

أعلن مسؤول عسكري في القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن مقتل أحد عشر جنديا يمينا وجرح اكثر من عشرين آخرين الثلاثاء في قصف صاروخي للحوثيين على معسكرهم في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال المسؤول إن "الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا على معسكر مما ادى الى استشهاد 11 جندي وجرح اكثر من عشرين اخرين"، في الضالع حيث استهدف الحوثيون قبل أيام عرضا عسكريا، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود من قوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي وجرح اخرين.

وأوضح أن القصف استهدف "معسكر الصدرين أثناء تجمع القوات" لتحية العلم صباح الثلاثاء.

ولم يعلن الحوثيون عبر وسائل إعلامهم عن مهاجمة العرض العسكري.

ويتمركز المتمردون في منطقة جبلية تبعد نحو 60 كلم شمال الضالع، لكن المدينة الجنوبية شهدت في الماضي هجمات نفّذتها جماعات متطرفة منها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي إلى جانب الانفصاليين الجنوبيين.

وقد تصاعدت حدّتها في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري دعماً للقوات الحكومية.

وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والامم المتحدة.

وفي آب/أغسطس الماضي، استهدف المتمردون الحوثيون بطائرة مسيّرة وصاروخ بالستي قصير المدى، حفلا استعراضيا وتدريبيا عسكريا في مدينة عدن الجنوبية ما أدى إلى مقتل 36 عسكريا.

© 2020 AFP