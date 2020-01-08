أنقرة وموسكو تدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من الأحد (رسمي)

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اسطنبول (أ ف ب)

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف اطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد 12 الجاري، عقب اجتماع في اسطنبول الأربعاء.

واورد بيان للرئاسة التركية "ندعو جميع اطراف النزاع في ليبيا الى وقف العمليات القتالية في الساعة 00,00 من يوم 12 كانون الثاني/يناير واعلن وقف دائم لاطلاق النار".

كذلك، حض الرئيسان مختلف الاطراف على "الجلوس فورا الى طاولة المفاوضات بهدف وضع حد لمعاناة الشعب الليبي".

واعلنت تركيا الاحد انها باشرت ارسال جنود الى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني فيما تواصل قوات المشير خليفة حفتر هجومها في محاولة للسيطرة على طرابلس.

ورغم نفي موسكو، تؤكد انقرة ان 2500 من المرتزقة الروس يقاتلون الى جانب قوات حفتر الذي يحظى ايضا بدعم الامارات والسعودية ومصر.

واعرب اردوغان وبوتين ايضا الاربعاء عن دعمهما لمؤتمر دولي مقرر في كانون الثاني/يناير في برلين بهدف التوصل الى حل يمهد لاحياء العملية السياسية في ليبيا برعاية الامم المتحدة.

واجرى الرئيسان محادثات على هامش تدشينهما خط "تورك ستريم" لنقل الغاز الروسي الى تركيا اوروبا.

وتطرقا ايضا الى تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني الجمعة في ضربة اميركية في بغداد.

وقال الرئيسان في بيان مشترك "نؤكد التزامنا نزع فتيل التوتر في المنطقة وندعو جميع الاطراف الى ضبط النفس والتحلي بالحكمة ومنح الاولوية للدبلوماسية".

© 2020 AFP