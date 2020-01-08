إردوغان وبوتين يدشنان خط أنابيب يزود تركيا وأوروبا الغاز الروسي

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اسطنبول (أ ف ب)

دشن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين رسميا الاربعاء خط الأنابيب التركي للغاز (تورك ستريم)، الذي يرمز الى تقاربهما وسينقل الغاز الروسي الى تركيا وأوروبا.

و خلال حفل في اسطنبول، وصف إردوغان تدشين خط الغاز، القادر على نقل 31,5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً، بأنه "حدث تاريخي للعلاقات التركية-الروسية وخريطة الطاقة الاقليمية".

وقال بوتين من جهته إن "الشراكة بين روسيا وتركيا تتعزز في كل المجالات رغم جهود من يعارضونها".

وبعد كلمتيهما، فتح الرئيسان صماماً رمزياً لأنبوب غاز للإشارة إلى بدء العمل بهذا الخط.

ويرمز هذا المشروع الذي بدأ بناؤه العام 2017 إلى التقارب القوي في العلاقات بين روسيا وتركيا بعد أزمة دبلوماسية العام 2015.

ومع بدء العمل بخط أنابيب الغاز الجديد، تؤمن تركيا تغذية مدنها الغربية الكبرى التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، وتفرض نفسها كذلك كممر أساسي للطاقة.

ويتيح المشروع لروسيا تغذية جنوب وجنوب غرب أوروبا بالغاز بدون الحاجة إلى المرور بأوكرانيا التي كانت الممر الرئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا سابقاً، لكن ذلك تبدل مع تدهور العلاقات بين كييف وموسكو بشكل كبير منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم وبدء النزاع مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا عام 2014.

ويتألف الخط التركي من أنبوبين متوازيين بطول 930 كلم، يصلان أنابا في روسيا ببلدة كييكوي في شمال غرب تركيا.

وبدأ الخط الأسبوع الماضي بتغذية بلغاريا المحاذية لتركيا، وسيجري توسيع نطاق عمله تدريجاً نحو صربيا والمجر.

ويأتي تدشين خط الغاز في ظل ازدياد التوتر في ليبيا وسوريا، البلدين اللذين لا تلتقي فيهما المصالح الروسية والتركية.

وقال إردوغان خلال الحفل "مع روسيا، لم ندع خلافاتنا الأخيرة في وجهات النظر تضر بمصالحنا المشتركة".

© 2020 AFP