اصابة سبعة في زلزال بقوة 4,5 درجات في منطقة قريبة من منشأة بوشهر النووية الايرانية

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طهران (أ ف ب)

ضرب زلزال بقوة 4,5 درجات الاربعاء منطقة تبعد نحو 50 كلم عن محطة بوشهر النووية الايرانية قرب ساحل الخليج، كما افاد المعهد الاميركي لرصد الزلازل.

وقال المعهد الاميركي على موقعه الالكتروني ان الزلزال الذي حدد على عمق 10 كلم ضرب منطقة تقع على بعد 17 كلم جنوب- جنوب شرق برازجان عند الساعة 3,19 ت غ.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية ان سكان بوشهر، موقع المحطة النووية الوحيدة في البلاد، شعروا بالزلزال.

ولم ترد تقارير عن وقوع اضرار في المحطة.

وأضافت الوكالة الايرانية نقلا عن جاهنغير دهقاني رئيس مركز إدارة الازمات في بوشهر، ان سبعة اشخاص اصيبوا بجروح نقل اربعة منهم الى المستشفى.

وقالت في تقرير نشر بعد ساعات من وقوع الزلزال ان "فريق إدارة الأزمات متواجد في المنطقة ويقوم بتقييم الأضرار".

ويأتي الزلزال الاخير بعد أسبوعين على زلزال بقوة 5,1 درجات ضرب المنطقة نفسها بدون التسبب بسقوط ضحايا او أضرار.

ومحطة بوشهر التي تنتج نحو الف ميغاواط من الطاقة قامت روسيا ببنائها بعد سنوات من التأخر وسلمت الى ايران رسميا في ايلول/سبتمبر 2013.

وفي 2016 بدأت شركات روسية وايرانية في بناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر بطاقة اضافية 1000 ميغاواط. ويتوقع ان يستغرق بناؤهما عشر سنوات.

واثارت الدول الخليجية المجاورة لإيران مخاوف بشأن منشأة بوشهر وخطر حدوث تسرب اشعاعي في حال وقوع زلزال كبير.

وتسعى الجمهورية الإسلامية إلى خفض اعتمادها على النفط والغاز وتعتزم بناء 20 محطة طاقة نووية خلال السنوات المقبلة.

© 2020 AFP