الضربات الإيرانية في العراق: ترامب يؤكد أن "لا إصابات بين الأمريكيين" ويعلن عقوبات جديدة على طهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء في كلمة ألقاها، أنه لم يصب أي أمريكي في الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية يوجد فيها جنود أمريكيون في العراق. وردا على هذه الضربات أعلن ترامب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن "لا إصابات بين الأمريكيين" جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق وحث قوى العالم على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.



وقال ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أشارت إلى رغبة في عدم تصعيد الأزمة مع إيران "لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... لم نتعرض لأي خسائر".



وتابع "ومع ذلك فإن امتلاكنا لهذا العتاد والجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه. لا نرغب في استخدامه. القوة الأمريكية العسكرية والاقتصادية هي أفضل رادع".



وأحجم ترامب عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران. وحث القوى العالمية ومنها روسيا والصين على التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والعمل على اتفاق جديد.



وأضاف قائلا "علينا جميعا العمل سويا نحو إبرام اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر أمنا وأكثر سلما".



ويذكر أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق الأربعاء ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية، ما أجج الصراع مع واشنطن وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

عقوبات اقتصادية جديدة

وفي نفس السياق أعلن ترامب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران قائلا "ردا على العدوان الإيراني، ستفرض الولايات المتحدة فورا عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الايراني"، داعيا القوى الكبرى وفي مقدمها الأوروبيون إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وداعيا حلف شمال الأطلسي إلى الحضور "في شكل أكبر" في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن إيران "تخفف من حدة موقفها على ما يبدو" بعد الضربات الصاروخية الإيرانية على قواعد يتمركز فيها جنود أمريكيون في العراق لم تسفر عن أي إصابات في صفوف الأمريكيين أو العراقيين.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب