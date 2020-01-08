رالي دكار: بيترهانسل يحرز المرحلة الرابعة

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العلا (السعودية) (أ ف ب)

احرز السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) المرحلة الرابعة لفئة السيارات من رالي دكار الممتدة بين مدينتي نيوم والعلا السعوديتين الاربعاء.

واجتاز بيترهانسل حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (13 مرة) في هذا السباق الشهير (6 مرات في فئة الدراجات و7 مرات في فئة السيارات)، مسافة 672 كيلومتر في زمن 34ر04ر4 ساعات متقدما على القطري ناصر العطية (تويوتا) بفارق دقيقتين و26 ثانية، وزميله في ميني الاسباني كارلوس ساينز بفارق 7 دقائق و118 ثانية.

وبقي ساينز محتفظا بصدارة الترتيب العام امام العطية بفارق 3 دقائق و03 جزء من الثانية وبيترهانسل بفارق 11 دقيقة و42 ثانية.

© 2020 AFP