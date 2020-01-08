رالي دكار: بيترهانسل يستعيد البسمة والعطية يضيق الخناق على ساينز

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العلا (السعودية) (أ ف ب)

استعاد الفرنسي ستيفان بيترهانسل بسمته بعد احرازه الاربعاء المرحلة الرابعة لفئة السيارات في رالي دكار الصحراوي بين مدينتي نيوم والعلا في السعودية التي تستضيف الحدث للمرة الاولى في القارة الآسيوية، فيما قلص القطري ناصر العطية حامل اللقب الفارق مع الاسباني المتصدر كارلوس ساينز.

وأنهى بيترهانسل المكنى "السيد دكار"، نظرا لتتويجه 7 مرات في السيارات و6 مرات قبلها في الدراجات، المرحلة البالغ طولها 672 كلم (بينها 453 كلم مرحلة خاصة بالسرعة) بتوقيت 4 ساعات و4:34 دقائق، محرزا مرحلته الاولى في 2020.

وتفوّق سائق ميني البالغ 54 عاما على العطية (تويوتا) بفارق 2:26 دقيقتين، وزميله الاسباني كارلوس ساينز بفارق 7:18 دقائق.

وارتقى بيترهانسل الى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 11:42 دقيقة عن الصدارة، فيما قلص العطية الباحث عن لقبه الرابع في هذا الرالي بعد 2011 و2015 و2019، الفارق مع المتصدر ساينز المتوج في 2010 و2018 إلى 3:03 دقائق.

وكانت بداية المرحلة رائعة لبيترهانسل، بيد انه واجه مشكلات ملاحة في نهايتها. وقد تحسّن التواصل مع ملاحه الجديد البرتغالي باولو فيوزا بسبب عائق اللغة "كان التواصل هادئا وأدق مع ملاحي، من أفضل إلى أفضل".

تابع السائق الذي واجه مشكلات في بداية الرالي "بعد الايام الاولى الصعبة، اصبحت الامور أفضل. من الجميل أن تفوز في المرحلة"، لينجح في احراز مرحلة على الاقل في ثلاث قارات مختلفة من الرالي، كما فعل الجنوب افريقي جينييل دو فيلييرز (تويوتا) قبل يومين.

أضاف الفرنسي الذي عانى ايضا من انثقاب في احد اطاراته "لم تكن مرحلة سلسة.. كان الحصى أكثر مما توقعنا، وعانينا كثيرا في آخر ستين كيلومترا".

وعبّر الفرنسي عن اعجابه من النسخة الاولى في السعودية "هذا الدكار الجديد رائع. يحتوي على كل المكوّنات. مناظر طبيعية رائعة، ملاحة مليئة بالمفاجآت والكثير من الصعوبات التي لا يمكن حصرها".

"نسخة قاسية" للعطية -

وتفادى العطية متوج في 2011 و2015 و2019 مشكلات الملاحة، وقال لموقع الرالي الرسمي "لقد أنجزنا عملًا عظيمًا، لكنها لم تكن مهمةً يسيرة، حاولنا الهُجوم قُرب نهاية المرحلة، ولكنها صعبة. سعيدٌ لأن يوم غدٍّ قد يتضمَّن كُثبان رملية في المسار... حاولنا الاعتناء بالسيارة، لأن المسار أمانا ما يزال طويلًا، إنها نُسخة قاسية من رالي داكار، لقد غيَّرت من أُسلوب قيادتي لأكون في الجانب الآمن عند اللزوم".

وحل السعودي يزيد الراجحي رابعا بفارق 11:30 دقيقة عن الصدارة، فبقي رابعا في الترتيب العام بفارق 23:10 دقيقة عن ساينز، فيما حل مواطنه ياسر حمد بن سعيدان في المركز الثامن عشر بفارق اكثر من نصف ساعة عن بيترهانسل ليصبح في المركز العاشر في الترتيب العام.

وتابع الاسباني فرناندو الونسو (تويوتا)، بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، تعلّمه في الراليات الصحراوية، فبعد حلوله خامسا الثلاثاء، انهى مرحلة الاربعاء في المركز الثالث عشر بفارق 26:21 دقيقة عن بيترهانسل ويصبح في المركز العشرين في الترتيب العام.

- عقوبة سندرلاند -

وفي فئة الدراجات، كان الانكليزي سام سندرلاند (كاي تي أم) بطل 2017 أول من يجتاز خط الوصول، بيد ان المرحلة أحرزها التشيلي ايغناسيو كورنيخو (هوندا) بعد تعرض سندرلاند لعقوبة بلغت 5 دقائق ارجعته الى المركز الثامن.

وبعد حلوله سابعا الاربعاء، احتفظ الاميركي ريكي برابيك (هوندا) بصدارة الترتيب العام بفارق 2:30 دقيقتين عن زميله الارجنتيني كيفن بينافيديس واصبح كورنيخو ثالثا بفارق 8:31 دقيقة عن الصدارة، فيما يحتل الاسترالي توبي برايس (كي تي أم) حامل اللقب المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 12:09 دقيقة عن برابيك بعد حلوله سادسا في المرحلة الرابعة.

وقال كورنيخو "الجزء الاول كان سريعا جدا، فلحقت بريكي بعد 220 او 240 كيلومترا. سرنا سويا بعد ذلك، وكنا نتبادل التقدم. اعتقد اننا قمنا بعمل جيد، كان الامر متطلبا جسديا وذهنيا. هذه مرحلة سنتذكرها لان بعض الاماكن كانت صخرية للغاية لدرجة اعتقدنا أننا نسير في المكان الخاطىء".

وفي مرحلة الخميس، ينطلق المشاركون من العلا باتجاه حائل في مرحلة تبلغ مسافتها 564 كلم منها 353 كلم مرحلة خاصة بالسرعة.

ويختبر السائقون قدراتهم الملاحية عند مرورهم على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر صوب الرياض. وبعد يوم راحة في الرياض اثر انتهاء المرحلة السادسة، تستأنف الرحلة باليوم الأطول من حيث المسافة، حيث يمضي المشاركون في طريقهم لمسافة 741 كيلومترا.

وينعطف مسار السباق تجاه الغرب في وسط صحراء المملكة الشاسعة، قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقاً تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" التي ستشهد تتويج الفائز.

© 2020 AFP