فرنسا واليونان وقبرص ومصر تعتبر اتفاقيتي تركيا مع السراج "باطلتين"

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القاهرة (أ ف ب)

اعتبر وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر في بيان مشترك أصدروه في ختام اجتماعهم في القاهرة الاربعاء أن اتفاقيتي تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج "باطلتان".

واضافت الدول الاربع أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تشكل "تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية".

وشارك في هذا الاجتماع الرباعي وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو من دون أن يوقع البيان المشترك أو يحضر المؤتمر الصحافي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الأحد بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استنادا الى اتفاقين وقعتهما انقرة مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أحدهما عسكري ينص على ان تقدّم تركيا مساعدات عسكرية إلى حكومة السرّاج، والثاني يتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

ويمسّ اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج باتفاق بحري آخر موقع بين اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص، ما أثار قلق هذه الدول.

وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.

وأكد الوزراء دعمهم ل "عملية برلين" الرامية الى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا هذا الشهر في العاصمة الالمانية للاتفاق على تسوية سلمية للنزاع. كما جددوا دعمهم ل"جهود موفد الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة".

- احترام القانون -

وفي مؤتمر صحافي للوزراء الاربعة عقب الاجتماع ، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لورديان إن تركيا يمكنها أن تكون "ركيزة للاستقرار" في شرق المتوسط "ولكنها لا يمكن أن تصبح كذلك الا إذا احترمت قانون البحار ووافقت على الدخول في حوار مع الدول المطلة (على المتوسط)".

وأكد أنه "لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة (الليبية)"، معتبرا أن "الحل لا يمكن الا أن يكون سياسيا".

وأضاف "لن يكون هناك حل للازمة اذا لم يتم الالتزام حرفيا بقرارات الأمم المتحدة".

وتابع "لن يكون هناك حل للازمة اذا سعى البعض الى بلقنة" ليبيا.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزراء الاوروبيين الثلاثة "نحن مجمعون على دعم عملية برلين"، معتبرا أن هذا المؤتمر "ربما يكون الفرصة الاخيرة" للتوصل الى توافق بين الاطراف الليبيين حول تسوية سياسية للازمة في بلادهم.

وندد شكري ب "الدعم التركي المتواصل لمجموعات وميليشيات تقودها عناصر متطرفة معروفة بعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الامن".

وأكد وزير الخارجية المصري أن الاتفاق الاخير بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج "مخالف لقرارات مجلس الامن الدولي ولاتفاق الصخيرات" لتسوية الازمة الليبية.

ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.

- "سوريا ثانية" -

واجتمع قادة الاتحاد الاوروبي برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج الأربعاء في بروكسل في مسعى لاحتواء الأزمة المتصاعدة في البلد الشمال افريقي الذي حذرت ألمانيا من تحوله إلى "سوريا ثانية".

والتقى السرّاج، الذي تواجه حكومته هجومًا تشنّه قوات خصمه المشير خليفة حفتر التي تسيطر على شرق البلاد، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي حذّر في وقت سابق من أن ليبيا أمام "محطة فاصلة".

وجاء تحذير بوريل بعدما سيطرت قوات حفتر التي تحظى بدعم من الإمارات ومصر والسعودية، على مدينة سرت الساحلية وسط ليبيا في إطار سعيه للسيطرة على طرابلس والإطاحة بحكومة الوفاق الوطني.

وصرح وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الاربعاء أن السراج قدم دعمه الكامل لعملية برلين وتعهد "تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه هناك - وهو وقف اطلاق نار وحظر أسلحة مع الدول المجاورة، ولكن والأهم من ذلك العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".

وصعدت قوات حفتر أخيرا هجوما كانت اطلقته في نيسان/ابريل الماضي في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة السراج.

وتؤكد تركيا أن مرتزقة روسا يقاتلون الى جانب قوات حفتر، لكن موسكو تنفي أي صلة لها بذلك.

© 2020 AFP