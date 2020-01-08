كأس الرابطة الفرنسية: ليون إلى نصف النهائي على حساب بريست

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باريس (أ ف ب)

بلغ ليون نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بفوزه المتوقع على ضيفه بريست 3-1 الاربعاء، في مباراة متواضعة المستوى أمام عشرين الف متفرج.

افتتح موسى ديمبيلي التسجيل (19) ثم ضاعف حسام عوار الارقام مطلع الشوط الثاني (55). قلص صامويل غراندسير الارقام لبريست (85)، قبل ان يحسم البرازيلي جان لوكاس المباراة لليون في الوقت البدل عن ضائع.

وقال مدرب ليون رودي غارسيا "سجلنا ثلاثة اهداف وهذا أمر ايجابي. الاهم هو التأهل الى النهائي. سنكون على بعد مباراة من نهائي محتمل واحتمال احراز اللقب، لكن يجب ان نكون الافضل كي نتأهل".

وكان رينس اقصى ستراسبورغ الثلاثاء بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا، حاجزا اولى بطاقات المربع الاخير.

ويلتقي باريس سان جرمان، حامل الرقم القياسي بعدد الالقاب (8)، مع ضيفه سانت اتيان في وقت لاحق، كما يستضيف ليل اميان.

وهذه النسخة الاخيرة من البطولة التي تضم اندية الدرجتين الاولى والثانية وبعض اندية الثالثة. وتسحب قرعة نصف النهائي الخميس.

© 2020 AFP