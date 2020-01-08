كأس المحترفين: نادال يضع إسبانيا في ربع النهائي بعلامة كاملة

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سيدني (أستراليا) (أ ف ب)

لحقت إسبانيا بصربيا وبريطانيا وروسيا وأستراليا المضيفة الى الدور ربع النهائي من النسخة الأولى لكأس رابطة المحترفين في كرة المضرب، المقامة في سيدني وبيرث وبريزبن، وذلك بتحقيقها فوزها الثالث تواليا في المجموعة الثانية بقيادة نجمها رافايل نادال.

وبعد أن استهلت منافسات المجموعة المقامة مبارياتها في بيرث بالفوز على جورجيا 3-صفر بفضل نادال وروبرتو باوتسيتا آغوت اللذين حسما مباراتي الفردي ما جعل نتيجة الزوجي هامشية، كررت إسبانيا السيناريو في الجولة الثانية أمام الأوروغواي ثم أنهت الأربعاء دور المجموعات بفوز ثالث تواليا، وضمنت بالتالي بطاقتها الى ربع النهائي لملاقاة أفضل منتخب يحل ثانيا من أصل إثنين من المجموعات الست.

واستهلت إسبانيا الجولة الثالثة الأخيرة بفوز سهل لباوتيستا آغوت على غو سويدا 6-1 و6-2، قبل أن تحسم تأهلها بفوز نادال على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-4) و6-4 في مباراة عانى خلالها المصنف أول عالميا وارتكب فيها الكثير من الأخطاء إلا أنه نجح في نهاية المطاف بتجنب خسارة مجموعة للمرة الأولى في هذه البطولة المستحدثة التي تشكل استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة.

وتأثر نادال بالأجواء المناخية الحارة في بيرث بحسب ما أفاد بعد اللقاء، قائلا "إنها المرة الأولى التي ألعب في ظروف مناخية بهذه الصعوبة. الشعور على الملعب كان مختلفا تماما، وكنت في مواجهة لاعب بدأ الموسم بأداء ناري".

وواجه الإسباني البالغ 33 عاما صعوبة في تخطي دفاعات منافسه الياباني البالغ من العمر 24 عاما، وخسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى إلا أنه حافظ على رباطة جأشه ورد بالمثل ليتمكن بخبرته من حسمها في الشوط الحاسم، ثم كاد أن يخسر إرساله في الشوط السادس من المجموعة الثانية إلا أنه أنقذ ثلاث فرص لمنافسه وفرض بعدها أفضليته، منهيا اللقاء في ساعتين و7 دقائق.

وسيخوض نادال لاحقا وللمرة الأولى في هذه البطولة مباراة الزوجي بجانب بابلو كارينيو بوستا، حيث يأمل أن يمنح بلاده فوزها التاسع، في حين تمني اليابان بتقليص النتيجة الى 1-2 لأن ذلك سيمنحها فرصة أكبر لمحاولة نيل أحد المركزين المخصصين لأصحاب المركز الثاني في المجموعات الست.

- علامة كاملة أيضا لصربيا ديوكوفيتش -

وعلى غرار نادال وإسبانيا، قاد نوفاك ديوكوفيتش صربيا الى إنهاء منافسات المجموعة الأولى في بريزبين بالعلامة الكاملة من خلال الفوز على تشيلي 2-1.

وحسمت صربيا بطاقتها الى ربع النهائي المقررة مبارياته في سيدني على غرار نصف النهائي والنهائي، في الجولة الثانية بتغلبها على فرنسا 2-1، بعد أن افتتحت مشوارها بفوز على جنوب إفريقيا 3-صفر.

وبدأت صربيا مواجهتها مع تشيلي بفوزه دوشان لايوفيتش على نيكولاس ياري 6-2 و7-6 (7-3)، قبل أن يتغلب ديوكوفيتش على كريستيان كارين بسهولة 6-3 و6-3، خلافا لمباراته السابقة ضد الجنوب إفريقي كيفن أندرسون حيث عانى للفوز بشوطين فاصلين 7-6 (7-5) و7-6 (8-6).

وأقر ديوكوفيتش أن مواجهته مع كيفن أندرسون "كانت أصعب مباراة خضتها هنا في بريزبين"، معربا عن سعادته "بالتحديات التي واجهتها هنا في الأيام الستة أو السبعة الأخيرة. أمل أن يساعدني ذلك في الوصول الى أفضل استعداد ممكن لسيدني (حيث تقام الأدوار الإقصائية) وملبورن (حيث تقام بطولة أستراليا المفتوحة اعتبارا من 20 الحالي)".

وستتواجه صربيا في ربع النهائي الجمعة مع ثاني أفضل وصيف في المجموعات الست، حيث تعول على تشجيع الجالية الصربية في سيدني بحسب ما أشار ديوكوفيتش، بالقول "هناك جالية صربية كبيرة في سيدني، أمل أن تكون المؤازرة كبيرة بقدر ما كانت عليه هنا (بريزبين)".

وتابع "إنها مسابقة منتخبات، هكذا أتعامل معها وهذا الشعور الذي يراودنا جميعا، وبالتالي أن نخوض هذه المغامرة معا في أماكن مختلفة من أستراليا، نشعر كأننا نخوض كأس العالم الى حد ما".

وعلى غرار ما فعلته ضد فرنسا في الجولة الأولى حين فازت بمباراة الزوجي بعد خسارتها مباراتي الفردي، حققت تشيلي فوزها الثاني الأربعاء من خلال تفوق ياري واليخاندرو تابيلو على نيكولا شاشيتش وفيكتور ترويسكي 6-3 و7-6 (7-2) في مباراة الزوجي.

وتبقى هناك بطاقة واحدة مؤهلة مباشرة الى ربع النهائي عن المجموعة الخامسة التي تتصدرها كرواتيا بفوزين قبل مباراتها الأخيرة مع الأرجنتين (فوز وخسارة) لاحقا في سيدني.

وقد شهدت الجولة الأخيرة من هذه المجموعة سقوط ثاني للنمسوي دومينيك ثييم في ثلاث مباريات بخسارته أمام هوبرت هوركاش بثلاث مجموعات بعد أن خسر أمام الكرواتي بورنا شوريتش في الجولة الأولى، ما ساهم بخسارة بلاده الأربعاء أمام بولندا 1-2 وإنهائها البطولة بهزيمتين وفوز.

© 2020 AFP