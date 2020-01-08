مباشر: تداعيات القصف الإيراني على قاعدتين تستخدمهما قوات أمريكية في العراق

مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة. إيران 4 يناير/كانون الثاني 2019. أ ف ب

تابعوا معنا في هذه التغطية المباشرة تداعيات إعلان إيران قصف قاعدتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق بصواريخ بالستية فجر الأربعاء، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد قبل خمسة أيام. والتصريحات المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذه الضربة.