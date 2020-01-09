الاصابة تبعد قائد منتخب انكلترا لكرة القدم هاري كاين حتى نيسان/أبريل 2020 (توتنهام)

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لندن (أ ف ب)

سيغيب قائد وهداف انكلترا لكرة القدم هاري كاين عن الملاعب حتى نيسان/ابريل المقبل، بعد كشف فريقه توتنهام الخميس عن حاجته لجراحة لاصلاح تمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الايسر.

وتعرض كاين (26 عاما)، صاحب 27 هدفا في 31 مباراة هذا الموسم لفريقه وبلاده، لاصابته عندما كان يحاول التسديد خلال خسارة فريق شمال لندن ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة في الدوري المحلي.

وقال توتنهام في بيان "بعد تقييم مستمر من طاقمنا الطبي على مدى الاسبوع الماضي، نؤكد ان هاري كاين سيخضع لجراحة لاصلاح تمزق في وتر العضلات الخلفية لفخذه الايسر".

تابع البيان "قرار اجراء الجراحة لا يتوقع ان يؤثر على الاطار الزمني لفترة غياب قائد منتخب انكلترا، مع توقع عودته إلى التمارين في نيسان/أبريل" أي قبل شهرين من كأس أوروبا 2020.

ويشكل غياب كاين ضربة كبيرة لفريقه توتنهام ومدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان يأمل في عودته في شهر شباط/فبراير.

وعادت نتائج توتنهام الى التراجع بعد صحوة اثر تعيين مورينيو في تشرين الثاني/نوفمبر خلفا للارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ فاز مرة يتيمة في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.

يحتل فريق العاصمة المركز السادس في الدوري الانكليزي، بفارق ست نقاط عن تشلسي الرابع، وذلك قبل زيارته البالغة الصعوبة في نهاية الاسبوع إلى ليفربول.

وسيغيب كاين عن مجموعة من المباريات الصعبة لتوتنهام، من بينها ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا امام لايبزيغ الالماني ومواجهات محلية ضد مانشستر سيتي، تشلسي ومانشستر يونايتد.

وهذه آخر مشاكل كاين الصحية بعد معاناته مع سلسلة من الاصابات في الكاحل في المواسم الاخيرة.

ويفتقد توتنهام أيضا لاعبي الوسط الفرنسيين موسى سيسوكو وتانغي ندومبيلي، داني روز والويلزي بن ديفيس، فيما يتعافى حارس المرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس من اصابة بيده.

وفي ظل غياب كاين الطويل، يتوقع أن يعزز مورينيو هجومه في فترة الانتقالات الشتوية الراهنة، واشارت تقارير الى محاولته استقدام البولندي كريستوف بيونتيك من ميلان الايطالي او الاسباني باكو الكاسير من بوروسيا دورتموند الالماني.

وزج مورينيو في مواجهة ميدلزبره الاخيرة ضمن مسابقة الكأس بالجناح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في مركز قلب الهجوم.

ويشكل غياب كاين ضربة أيضا لمنتخب انكلترا الذي يستعد لخوض كأس أوروبا، بمباريات ودية ضد ايطاليا والدنمارك في اذار/مارس سيفتقد فيها المدرب غاريث ساوثغيت لهدافه. وكان كاين قد أحرز جائزة هداف مونديال روسيا 2018 بتسجيله ستة أهداف.

© 2020 AFP