فيديو

العلاقات الإيرانية الأمريكية.. انفراج في عهد أوباما ودق طبول الحرب في ظل إدارة ترامب

صورة مركبة، باراك أوباما، حسن روحاني، دونالد ترامب. © أرشيف.

شكلت الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما استثناء في مسار العلاقات الإيرانية الأمريكية بعد عقود من القطيعة، مقاربة دبلوماسية تجسدت في تواصل مباشر على مستوى وزراء الخارجية، خلال المفاوضات متعددة الأطراف بين طهران والدول الست الكبرى، أفضت للتوصل إلى الاتفاق النووي في 2015. لكن الانفراج لم يدم طويلا، فسرعان ما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقارب الساعة إلى الوراء حين أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي.