الكأس السوبر الإسبانية: ريال مدريد يتخطى فالنسيا بثلاثية ويبلغ النهائي

فاز ريال مدريد الأربعاء على مواطنه فالنسيا 3-1 في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، ليحجز البطاقة الأولى في النهائي حيث سيواجه الأحد الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. وحسم ريال مدريد المباراة في شوطها الأول بهدفين حملا توقيع طوني كروس وإيسكو. وفي الشوط الثاني ضمن مودريتش الفوز بهدف جميل (65)، قبل أن يسجل باريخو هدفا شرفيا لفالنسيا من ركلة جزاء في الوقت البدل عن الضائع.

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حجز ريال مدريد البطاقة الأولى في نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بفوزه السهل الأربعاء على فالنسيا 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.



ويلتقي ريال مدريد في النهائي الأحد الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد الخميس على الملعب عينه.

وتقام هذه الكأس للمرة الأولى على شكل بطولة رباعية مصغرة يشارك فيها برشلونة، بطل الدوري في الموسمين الماضيين الذي خسر في نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام فالنسيا 1-2، وقطبا مدريد، أتلتيكو وريال، بعد إنهائهما موسم 2018-2019 في المركزين الثاني والثالث تواليا في ترتيب الدوري.



وحسم ريال مدريد المتوج باللقب 10 مرات آخرها في 2017، المباراة في شوطها الأول أمام فالنسيا المتوج مرة يتيمة في 1999، بهدفين حملا توقيع الألماني طوني كروس من ركنية مباشرة وخطأ فادح من الحارس (15) وإيسكو بعد معمعة داخل المنطقة (39).

وفي الشوط الثاني ضمن الكرواتي لوكا مودريتش الفوز بهدف جميل (65)، قبل أن يسجل داني باريخو هدفا شرفيا من ركلة جزاء في الوقت البدل عن الضائع.



وهذه المباراة الـ15 دون خسارة لريال مدريد في جميع المسابقات.



وافتقد المدرب زين الدين زيدان مهاجميه إدين هازار، كريم بنزيمة وغاريث بايل بداعي الإصابة، وأجرى ثلاثة تغييرات على التشكيلة الفائزة على خيتافي 3-صفر في الدوري، فعاد قلب الدفاع سيرخيو راموس الموقوف.

استضافة تأتي ضمن إنفاقات التطوير



وقد توصل الاتحاد الإسباني إلى اتفاق تستضيف السعودية بموجبه المسابقة لثلاث سنوات بصفقة تبلغ 120 مليون يورو، يعتزم الاتحاد المحلي أن ينفقها على تطوير كرة السيدات ودوريات الدراجات الدنيا وكرة الصالات بحسب ما أعلن.



وأثير جدل حول إقامة المسابقة بحلتها الجديدة على بعد 6400 كلم من إسبانيا وقد رفضت محطة "أر تي في آي" الإسبانية التقدم بطلب الحصول على حقوق النقل التلفزيوني، معتبرة أن المسابقة ستقام في دولة "لا تُحترم فيها حقوق الإنسان".



وتأتي استضافة جدة للكأس السوبر الإسبانية، بعد أن احتضنت العاصمة الرياض الكأس السوبر الإيطالية التي توج بها لاتسيو في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على حساب يوفنتوس (3-1).



وتأتي الاستضافة في إطار تحولات واسعة تشهدها المملكة ضمن "رؤية 2030" التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف في عناوينها العريضة إلى تعزيز مصادر إيرادات السعودية وعدم الاكتفاء بالواردات المالية للصادرات النفطية.



وحصل الاتحاد الإسباني والأندية المشاركة على حوافز مادية مغرية، إذ سينال كل من برشلونة وريال مدريد 6 ملايين يورو (6,72 مليون دولار أمريكي)، مقابل 3 ملايين يورو لكل من أتلتيكو وفالنسيا.

فرانس24/أ ف ب