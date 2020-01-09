الكأس السوبر الاسبانية: أتلتيكو مدريد يفاجىء برشلونة 3-2 ويلاقي ريال مدريد في النهائي

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جدة (أ ف ب)

قلب أتلتيكو مدريد تأخره في آخر عشر دقائق أمام برشلونة حامل اللقب واسقطه 3-2، ليبلغ نهائي الكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم، الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

ويلاقي أتلتيكو مدريد بطل المسابقة في 1985 و2014، في النهائي جاره اللدود ريال مدريد المتوج 10 مرات آخرها في 2017 والفائز الاربعاء على فالنسيا 3-1 الاحد في جدة ايضا.

وافتتح كوكي التسجيل لاتلتيكو خلافا للمجريات (46)، ثم قلب الارجنتيني ليونيل ميسي (51) والفرنسي انطوان غريزمان (62) الارقام، لكن اتلتيكو سجل ثنائية في آخر عشر دقائق عبر الفارو موراتا (81 من ركلة جزاء) والارجنتيني انخل كوريا (86) وضعته في النهائي.

وهذه اول خسارة لبرشلونة، حامل الرقم القياسي في المسابقة (13 لقبا)، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

واجرى ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة تغييرين على التشكيلة التي تعادلت مع اسبانيول 2-2 في الدوري المحلي حيث يتصدر التريتب بالتساوي مع ريال مدريد، فدفع بلاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال والمدافع الفرنسي صامويل اومتيتي بدلا من الكرواتي ايفان راكيتيتش والفرنسي كليمان لانغليه.

في المقابل، شارك قلب الدفاع المونتينيغري ستيفان سافيتش العائد من اصابة بدلا من الاوروغوياني خوسيه خيمينيز في تشكيلة أتلتيكو.

© 2020 AFP