تصويت في مجلس النواب الأمريكي على قرار "يحد من الأعمال العسكرية" لدونالد ترامب ضد إيران

من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران، حسبما أعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الأربعاء. وجددت بيلوسي انتقادها للرئيس الجمهوري على الأمر الذي أصدره الأسبوع الماضي باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

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يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران بعدما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، كما أعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الأربعاء.

وقالت بيلوسي "مخاوفنا لم تتبدد" على الرغم من المعلومات السرية التي اطلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترامب إصدار الأمر باغتيال سليماني.



وأضافت أنه "التزاما منا بواجبنا بضمان أمن الشعب الأمريكي" فإن مجلس النواب سيصوت الخميس على مشروع القرار "الذي يهدف إلى الحد من الأعمال العسكرية للرئيس ضد إيران".



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لكن حتى وإن صوت مجلس النواب على مشروع القرار، فهذا لا يعني أنه سيرى النور لأن مصيره سيكون على الأرجح الوأد في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الموالون للرئيس ترامب.



وجددت بيلوسي انتقادها للرئيس الجمهوري على الأمر الذي أصدره الأسبوع الماضي باغتيال سليماني.



وقالت الزعيمة الديمقراطية إن الغارة التي نفذتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد فجر الجمعة كانت "ضربة عسكرية غير متكافئة واستفزازية" تقررت "بدون استشارة الكونغرس".



وأضافت "لقد أدى هذا العمل إلى تعريض جنودنا ودبلوماسيينا ومواطنينا للخطر لأنه أدى لخطر إحداث تصعيد خطير للتوتر مع إيران".



ويشكك العديد من أعضاء المعارضة الديمقراطية في قانونية أمر الاغتيال الذي أصدره ترامب، وكذلك أيضا في حقيقة ما تقوله الإدارة من أن سليماني كان يعد لتنفيذ هجمات "وشيكة" ضد مصالح أمريكية.

فرانس24/ أ ف ب