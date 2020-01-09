تقرير مبدئي إيراني: الطائرة الأوكرانية واجهت "مشكلة" ونشبت بها النيران قبل سقوطها

أفراد من عائلات بعض ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران، بمطار بوريسبيل قرب كييف. 8 يناير/كانون الثاني 2020.

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء الخميس أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز "بوينغ737" والتي تحطمت الأربعاء بعد قليل من إقلاعها من طهران استدارت للعودة بعدما واجهت "مشكلة"، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت بها قبل الحادث بقليل.

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ذكر تقرير مبدئي أصدره المحققون الإيرانيون في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز "بوينغ737" الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران أن النيران اشتعلت بالطائرة قبل الحادث بقليل.



وأشار التقرير الصادر عن هيئة الطيران المدني بإيران إلى أقوال شهود على الأرض وآخرين في طائرة كانت تحلق على ارتفاع عال ذكروا فيها أن النيران كانت ناشبة في الطائرة وهي في الجو.

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة استدارت للعودة بعدما واجهت "مشكلة". وأفادت المنظمة على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء الخميس أن "الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربا للخروج من منطقة المطار، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث" الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب