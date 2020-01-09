حرائق الغابات في استراليا تتأجج وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة

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سيدني (أ ف ب)

تأججت حرائق الغابات في جنوب استراليا الخميس وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة فيما حذر المسؤولون من أن بعض المناطق قد تكون "لا تزال في بداية" الكارثة المدمرة.

وتوجه الجنود إلى منازل المواطنين ونصحوهم بمغادرة بلدة بارندانا بجنوب استراليا في جزيرة كانغارو بعد ان اجتاح حريق ضخم المنطقة فيما ارتفعت الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وفي ولاية فكتوريا المجاورة مدد المسؤولون "حال الكارثة" ل48 ساعة اضافية قبيل ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة الجمعة، ما ينذر بحرائق كبيرة.

وقال مفوض إدارة الاطفاء في الولاية اندرو كريسب "نواجه وضعا خطيرا جدا في الساعة ال12 و24 و36 ساعة القادمة".

وأودت حرائق الغابات الكارثية بأكثر من 26 شخصا ودمرت أكثر من 2000 منزل واتت على نحو 8 ملايين هكتار (80 الف كلم مربع) من الأراضي، وهي مساحة توازي مساحة جزيرة ايرلندا.

ويقول العلماء إن الحرائق التي يؤججها الجفاف، يغذيها التغير المناخي الذي بدوره يفاقم موسم الحرائق.

ودعا رئيس حكومة ولاية فكتوريا دانيال اندروز المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة المزيد من الدمار في الأزمة المستمرة منذ أشهر.

وقال "لسنا سوى في بداية ما سيكون صيفا صعبا جدا".

ورغم انخفاض دراجات الحرارة وتساقط المطر في بعض المناطق المتضررة بالحرائق هذا الأسبوع، لا يزال 150 حريقا يشتعل في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا، الأكثر اكتظاظا في القارة الشاسعة.

وتواجه بعض المساحات في ولاية فكتوريا الجمعة خطر اندلاع حرائق "شديدة" فيما يتوقع أن تشهد بعض المناطق ظروفا مناخية "قاسية".

في بعض المناطق التي اتت عليها النيران، يقوم الاهالي بإعادة بناء منازلهم والعودة لحياتهم الطبيعية في عملية يتوقع أن تستغرق سنوات.

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الخميس تخصيص 1,2 مليار دولار استرالي (680 مليون دولار اميركي) لأعمال البنية التحتية في المناطق المدمرة. ويضاف هذا إلى مبلغ ملياري دولار استرالي (1,4 مليار دولار اميركي) لصندوق اغاثة مخصص للمجتمعات المتضررة.

وإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرائق باضرار بيئية واسعة.

وقدر العلماء في جامعة سيدني أن يكون مليار حيوان قد نفقت في الحرائق. ويشمل هذا الحيوانات الثديية والطيور والزواحف وليس الضفادع والحشرات أو اللافقاريات.

وغطى الدخان السام الناجم عن تلك الحرائق سماء مدن رئيسية في استراليا مثيرا مخاوف صحية.

وعبر الدخان مسافة أكثر من 12 ألف كلم إلى البرازيل والأرجنتين، وفق وكالات الارصاد في البلدين.

سجلت أستراليا في 2019 العام الأكثر حرارة وجفافا على الاطلاق وبلغ معدل الحرارة القصوى في منتصف كانون الأول/ديسمبر 41,9 درجة مئوية.

© 2020 AFP