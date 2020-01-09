رالي دكار: برايس يحرز فوزه الثاني في الدراجات

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حائل (السعودية) (أ ف ب)

أحرز بطل 2019 الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) فوزه الثاني في النسخة الثانية والأربعين من رالي دكار الصحراوي المقام هذا العام للمرة الأولى في السعودية، وذلك بانهائه المرحلة الخامسة في الصدارة الخميس.

وتقدم الأسترالي في المرحلة التي امتدت لمسافة 563 كلم، بينها 353 كلم خاصة للسرعة، بفارق دقيقة و12 ثانية على التشيلي بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا)، فيما جاء الأميركي أندرو سكوت (هوسكفارنا) ثالثا بفارق دقيقتين و31 ثانية.

وعلق برايس، الفائز باللقب عام 2013 ايضا، على فوزه الخميس بالقول "كان يوما جيدا. ضغطت بقوة في البداية، شقيت طريقي بشكل جيد ولحقت بشبان هوندا، هم وريكي (باربيك) كانوا في المقدمة... كانت حقا مرحلة جيدة".

وسبق للأسترالي البالغ 32 عاما أن أحرز المرحلة الأولى التي أقيمت بين جدة والوجه، ليصعد في الترتيب العام الى المركز الثاني بفارق 9,06 ثانية عن الأميركي ريكي باربيك (هوندا) الذي حل رابعا الخميس.

وتراجع التشيلي خوسيه اينياسيو كورنيخو فلوريمو (هوندا) من الثاني الى الخامس باحتلاله المركز الثالث عشر بفارق 14 دقيقة و57 ثانية عن برايس الذي تابع "نحن سعداء وسنرى الآن كيف سيكون الوضع في اليوم السادس. أعتقد أننا وصلنا اليه (اليوم السادس)... بصراحة لم نعد مركزين على التعداد".

وتقام المرحلة السادسة الجمعة بين حائل والرياض لمسافة 830 كلم، منها 478 كلم كمرحلة خاصة، قبل أن يحظى المشاركون بفرصة لالتقاط أنفاسهم في يوم راحة مقرر السبت في الرياض، على أن يستأنفوا بعدها التنافس حتى المرحلة الثانية عشرة الأخيرة المقررة في 17 الشهر الحالي بين حرض والقدية.

© 2020 AFP