آلاف العراقيين يتظاهرون ضد التدخل الأجنبي في بلادهم

تظاهر آلاف العراقيين الجمعة للتنديد بتدخل الولايات المتحدة وإيران، بعد أن شنتا غارات مؤخرا على أراض في بلادهم. وجاءت هذه المظاهرات إحياء للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المناهضة للحكومة والمستمرة منذ مئة يوم.

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أعاد العراقيون إحياء الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المناهضة للحكومة، مع دخولها يومها المئة منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تظاهر آلاف الأشخاص الجمعة في أنحاء العراق، منددين بإيران والولايات المتحدة اللتين شنتا ضربات مؤخرا على الأراضي العراقية، ما أثار قلقا من أن تغرق البلاد في الفوضى مجددا.



وفي ساحة التحرير المركزية وسط العاصمة بغداد وعلى غرار عدة مدن جنوب البلاد، تجمع الآلاف من العراقيين هاتفين "يلعن أبو أمريكا لأبو إيران". وخرج المتظاهرون إلى الساحات الرئيسية في الديوانية والناصرية والبصرة والنجف وكربلاء، وشهدت الأخيرة مواجهات ليلا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.



ومنذ أيام عدة، تنتشر دعوات من ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي لاستئناف الحراك في العاشر من الشهر الأول في السنة 1/10 ليتناسب مع انطلاقته الأولى في الأول من الشهر العاشر 10/1.

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ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات. وتعيش البلاد حالة شلل سياسي منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لايجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.



ويذكر أن 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين قتلوا جراء أعمال العنفي التي شهدتها المظاهرات في أنحاء البلاد، فيما أصيب أكثر من 25 ألفاً بجروح. وتعرض الناشطون أيضا لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.



ولكن فيما تتجه الأنظار اليوم إلى العراق الذي صار أشبه بملعب بين واشنطن وطهران على خلفية اغتيال الأمريكيين للجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني في بغداد، يرى العراقيون في ذلك فرصة لإيصال صوتهم.



وقال الناشط حيدر كاظم من الناصرية إن "عودة التظاهرات يعبر عن التمسك بمطالب ثورة أكتوبر، وتجديد لمطالب الشعب بأن ترفع الطبقة الحاكمة يدها عن مقدرات البلاد".





فرانس24/ أ ف ب