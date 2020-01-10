الدوري الأميركي للمحترفين: فوز "نوعي" لفيلادلفيا على بوسطن دون امبيد

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لوس انجليس (أ ف ب)

عوّض جوش ريتشاردسون وآل هورفورد غياب النجم الكاميروني المصاب جويل امبيد، وقادا فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى اسقاط ضيفه بوسطن سلتيكس 109-98، الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ضرب ريتشاردسون بقوّة مسجلا 29 نقطة، وقدم هورفورد اداء هجوميا فاعلا (17 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة)، فيما أضاف الاسترالي بن سيمونز 19 نقطة و9 متابعات، ليحقق فيلادلفيا فوزه الثالث تواليا هذا الموسم على بوسطن ويرفع رصيده على ارضه الى 18 فوزا مقابل خسارتين فقط.

قال هورفورد "غياب جويل يشكل مشكلة كبيرة للفريق، لذا تعيّن علينا ايجاد طريقة أخرى للفوز.. يجب أن نصمد حتى عودته".

وسيخضع امبيد، لاعب فريق "كل النجوم"، لجراحة الجمعة لعلاج رباط متمزق في بنصر يده اليسرى.

عانى اللاب الفذ من الاصابة خلال فوز فريقه الاثنين على اوكلاهوما سيتي ثاندر 120-113، لكنه عاد لاكمال المواجهة برغم اصابته.

ولدى بوسطن الذي خسر 3 مباريات متتالية للمرة الاولى هذا الموسم، كان كيمبا ووكر افضل مسجل مع 26 نقطة، وأضاف ماركوس سمارت 24 وجايسون تاتوم 15 نقطة و10 متابعات.

وكانت مناسبة جديدة يتقدم فيها بوسطن ثم يقلب خصمه النتيجة، على غرار خسارته امام سان انتونيو سبيرز 129-114 الاربعاء.

وتقدم فيلادلفيا 94-87قبل ست دقائق على نهاية الوقت، عندما صنع هورفورد كرة ثلاثية أمام 20800 متفرج على ملعب "ولس فارغو سنتر".

أهدر سيمونز كرة ساحقة "دانك" في الهجمة التالية، رد عليها ووكر بثلاثية. وقلص بوسطن الفارق بسلة من غوردون هايوورد (92-94) قبل 5:15 دقائق على النهاية.

لكن ريتشاردسون المتألق عن خط الرميات الحرة سجل نقطتين (101-94) قبل 3:08 دقائق، ثم حصد فيلادلفيا الكرة مجددا وزرع سيمونز سلة لولبية جميلة وسّعت الفارق الى تسع نقاط.

قال هورفورد "كان فوزا هاما لأننا كنا نعاني. لعب سلتيكس بشكل رائع. من الجيد أن نحقق فوزا نوعيا".

© 2020 AFP