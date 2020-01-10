الكأس السوبر الإسبانية: النهائي سيجمع بين الجارين الغريمين ريال مدريد وأتلتيكو في جدة

فاز أتلتيكو مدريد الخميس على برشلونة بنتيجة 3-2 في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، ليضرب موعدا في النهائي مع جاره ريال مدريد الذي تخلص من فالنسيا (الأربعاء) 3-1.

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انتظر أتلتيكو مدريد آخر عشر دقائق لقلب الطاولة على برشلونة والفوز عليه 3-2، الخميس في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.



ويواجه أتلتيكو في مباراة النهائي جاره اللدود ريال مدريد الفائز الأربعاء على فالنسيا 3-1، الأحد في جدة.



وافتتح كوكي التسجيل لأتلتيكو خلافا للمجريات (46)، ثم قلب ليونيل ميسي (51) وأنطوان غريزمان (62) الأرقام، لكن أتلتيكو سجل ثنائية قاتلة عبر الفارو موراتا (81 من ركلة جزاء) وأنخل كوريا (86) وضعته في النهائي.



وهذه أول خسارة لبرشلونة، حامل الرقم القياسي في المسابقة (13 لقبا)، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.



وفرض برشلونة أسلوبه في أول ربع ساعة، من حيث الاستحواذ وإجبار أتلتيكو على التراجع. وبعد خذ وهات جميلة بين الظهير الأيسر جوردي ألبا وليونيل ميسي، لعبها أفضل لاعب في العالم قوية أنقذها الحارس السلوفيني يان أوبلاك بقدمه ببراعة (22).



رد أتلتيكو بضربة حرة من لاعب الوسط المكسيكي هكتور هيريرا من زاوية ضيقة أزعجت الحارس البرازيلي نيتو (32)، قابلها الفرنسي أنطوان غريزمان برأسية قريبة من القائم الأيمن لمرمى فريق العاصمة (34).

تغيير خط الوسط أعطى مفعوله بسرعة قياسية



وكانت أخطر فرصه لبرشلونة من تمريرة ذهبية لعبها المهاجم لويس سواريز إلى غريزمان المندفع، فانفرد بأوبلاك لكن الحارس المميز أنقذ كرته الساقطة ببراعة (40).



وبين الشوطين، أجرى مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني تغييرا في خط الوسط، فدفع بكوكي العائد من إصابة بدلا من هيريرا.



وأعطى التغيير مفعوله بسرعة قياسية، فبعد 18 ثانية صدم كوكي برشلونة بعد مجهود من البرتغالي الشاب جواو فيليكس وتمريرة أنخل كوريا، ليهز شباك نيتو. لكن "البعوضة" ميسي كان له رأي آخر وبسرعة، فسدد بقدمه اليمنى "الضعيفة" على مدخل المنطقة كرة جميلة في الزاوية اليمنى البعيدة لأوبلاك (51).



واشتعلت مدرجات الملعب السعودي التي غصت بستين ألف متفرج وشجعت بوضوح برشلونة، بعرضية بعيدة من ألبا لعبها سواريز قوية جدا برأسه أبعدها الحارس أوبلاك ليتابعها غريزمان المندفع في المرمى شبه الخالي (62).



وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء هدف ثان لبرشلونة حمل توقيع قلب الدفاع جيرار بيكيه وذلك بسبب التسلل (74). لكن بديلا ثانيا لأتلتيكو صنع الفارق، إذ حصل فيتولو على ركلة جزاء لعرقلته منفردا من قبل نيتو، ترجمها ألفارو موراتا عكس اتجاه الحارس البرازيلي (81).



وفي ليلة تدخل فيها "في إيه إر" أكثر من مرة، رفض الحكم منح ركلة جزاء ثانية لأتلتيكو إثر لمسة يد على بيكيه. وقلب أتلتيكو الطاولة على برشلونة متابعا اختراق دفاعه، فبتمريرة من موراتا انفرد كوريا وسجل الهدف الثالث واستعاد التقدم (86).

فرانس24/أ ف ب