اليابان: رئيس الوزراء شينزو آبي يقوم بجولة خليجية رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

يقوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ابتداء من السبت ولغاية الأربعاء بجولة خليجية تقوده إلى ثلاث دول هي السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، وتهدف إلى التخفيف من حدة التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ مقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية.

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يقوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من 11 حتى 15 كانون الثاني/يناير بجولة خليجية تقوده إلى السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، وتهدف إلى التخفيف من حدة التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ قتلت الولايات المتحدة الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا الجمعة إن آبي سيمضي بزيارته، في وقت يسعى لتفسير قرار طوكيو نشر سفينة عسكرية وطائرتي مراقبة في المنطقة لـ"ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان".



وقال سوغا إن آبي "سيتبادل الآراء مع الدول الثلاث لمنع مزيد من التصعيد في الوضع المتوتر في الشرق الأوسط". وأضاف "في كل من هذه الدول، نخطط طلب التعاون لضمان إمداد مستقر للطاقة وسلامة السفن".



وأفادت اليابان الشهر الماضي أنها سترسل مدمرة للقيام بأنشطة استخباراتية إضافة إلى طائرتي مراقبة من طراز "بي-3 سي" إلى الشرق الأوسط لكنها لن تنضم إلى التحالف الذي تقوده واشنطن في المنطقة.



وحاولت اليابان جاهدة تحقيق توازن بين تحالفها المهم مع واشنطن وعلاقاتها التاريخية ومصالحها مع إيران، إذ كانت في السابق بين أبرز مشتري النفط الإيراني لكنها توقفت عن عمليات الشراء هذه امتثالا للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعدما انسحبت واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018.



وحاول شينزو آبي خلال الشهور الأخيرة تقديم نفسه كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أجرى زيارة إلى طهران واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في طوكيو بكانون الأول/ديسمبر.

فرانس24/أ ف ب