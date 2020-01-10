بطولة إنكلترا: كلوب يحذر من مورينيو قبل مواجهة ليفربول-توتنهام

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لندن (أ ف ب)

حذر المدرب الألماني يورغن كلوب من حنكة نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو عشية اللقاء المرتقب بين فريقيهما ليفربول وتوتنهام هوتسبر في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

ويحل ليفربول المتصدر ضيفا على توتنهام غدا في أبرز مباريات المرحلة، في استعادة لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والذي انتهى بفوز "الحمر" بثنائية نظيفة، ورفعهم كأس المسابقة القارية للمرة السادسة في تاريخهم.

لكن أداء الفريقين يختلف في الآونة الأخيرة لاسيما في الدوري، اذ يتصدر ليفربول بفارق 13 نقطة من 20 مباراة (له مباراة مؤجلة)، بينما يحتل توتنهام المركز السادس بفارق 28 نقطة عن فريق ملعب أنفيلد.

وبعد بداية إيجابية له مع توتنهام إثر تعيينه خلفا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو في تشرين الثاني/نوفمبر، تلقى مورينيو ثلاث هزائم في آخر سبع مباريات في الدوري.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة عشية مباراة الفريقين "جوزيه مورينيو هو مدرب من طراز عالمي ويتمتع بذهنية محددة. أعتقد أنه يريد الفوز بكل شيء، وأنا أحترم ذلك كثيرا".

وأضاف "هذا يعني انه كلما تواجد فريقه في ظرف معين، يحاول استغلاله بالكامل لصالحه"، متابعا "المواجهة صعبة ضد فريق لجوزيه مورينيو".

ورأى "لعل أي فريق لا يرغب باللعب ضدنا في الوقت الحالي. هل توتنهام هو خصمي المفضل في عطلة نهاية الأسبوع؟ على الأرجح كلا. لكنه سيكون الخصم، وخصما في ملعبه، وعلينا ان نحاول تقديم الأفضل".

ويقدم ليفربول أداء لافتا في الآونة الأخيرة، ويبدو أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1990، اذ يتصدر بفارق مريح بعد انقضاء أكثر من نصف الموسم، وتعود خسارته الأخيرة في الدوري الى كانون الثاني/يناير 2019، وأتت أمام مانشستر سيتي.

وعلى رغم ذلك، شدد الظهير الأيمن ترنت ألكسندر-أرنولد على وجوب ألا يطغى الحماس على أداء اللاعبين. وأوضح "لا يمكننا ان نتحمس أكثر من اللازم ونحن نعرف أننا لم نفز بأي أمر بعد. اذا أردنا ان نكون فريقا ناجحا، علينا ان نواصل (تقديم هذا الأداء) حتى النهاية".

وتابع "بالتأكيد نحن في موقع جيد، وهو أمر لا يمكننا تجاهله. نقدم أداء جيدا، لدينا سلسلة جيدة لكن لا يمكن ان نعتبر ذلك أمرا مسلّما به لأن النتائج المفاجئة تحصل كل أسبوع في الدوري الممتاز".

وعلى صعيد التشكيلة، أكد كلوب ان جيمس ميلنر والغيني نابي كيتا لن يرافقا الفريق الى لندن بسبب إصابات عضلية. الى ذلك، سيتواصل غياب لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو والمدافع الكرواتي ديان لوفرن، لكن من المحتمل أن يعودا الى التشكيلة في الأسبوع المقبل الذي يشهد استضافة ليفربول لمانشستر يونايتد ضمن المرحلة 23 في 19 كانون الثاني/يناير.

في المقابل، تلقى توتنهام نبأ سيئا هذا الأسبوع بإعلانه ان نجم هجومه هاري كاين سيغيب حتى نيسان/أبريل المقبل، لاضطراره للخضوع لعملية جراحية لمعالجة إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

© 2020 AFP