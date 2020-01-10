بيلوسي تعد بإحالة لائحة التهم بحق ترامب "قريبًا" إلى مجلس الشيوخ

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واشنطن (أ ف ب)

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس بعد تأخير استمر لأسابيع وتزايد الضغوط الداعية للتحرّك أنها قد تحيل "قريبًا" لائحة التهم الرامية لعزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمته.

وكررت بيلوسي دعوتها لزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى وضع قواعد المحاكمة التاريخية لتتمكن من فهم الشكل الذي ستدار فيه. وقالت "هل هذا طلب صعب؟".

ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على عزل ترامب بعد إقرار تهمتين بحقه -- استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا لإطلاق تحقيقات بشأن الديموقراطيين خصوصًا منافسه الأبرز في انتخابات العام المقبل جو بايدن، وعرقلة التحقيق الذي أجراه الكونغرس في هذا الشأن.

وأجّلت بيلوسي إحالة لائحة التهم إلى مجلس الشيوخ إلى حين تقديم ماكونيل تطمينات بأن المحاكمة ستكون "منصفة" وأنه سيكون بإمكان الديموقراطيين خلالها استدعاء الشهود الرئيسيين والحصول على الوثائق الرسمية اللازمة.

وقالت بيلوسي عن لائحة التهم "لن أحتفظ بها إلى ما لانهاية. سأرسلها عندما أكون مستعدة لذلك، على الأرجح قريبًا".

ومع دخول الأزمة أسبوعها الرابع، أعلن ماكونيل الثلاثاء أن لديه الأصوات الجمهورية اللازمة لإجراء المحاكمة دون الحاجة للامتثال لمطالب الديموقراطيين. وقال الأربعاء "لن تكون هناك مساومة مع مجلس النواب على عملية تجري في مجلس الشيوخ".

ويسعى ماكونيل إلى وضع معايير أوليّة للمحاكمة ومن ثم مخاطبة الشهود المحتملين فور بدء الإجراءات.

ويطالب الديموقراطيون بالاستماع لأربعة مسؤولين في الإدارة بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، المطلعان بشكل مباشر على علاقة ترامب بأوكرانيا.

ومنع البيت الأبيض هذين المسؤولَين من الإدلاء بشهادتيهما خلال تحقيق مجلس النواب.

© 2020 AFP