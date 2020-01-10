ترامب يوجه تمنياته لكيم جونغ اون بمناسبة عيد ميلاده بحسب سيول

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سيول (أ ف ب)

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التمنيات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بمناسبة عيد ميلاده كما أعلنت سيول الجمعة فيما لا تزال المحادثات النووية بين البلدين في طريق مسدود.

ولا تؤكد كوريا الشمالية أبدا رسميا سن كيم جونغ اون او يوم ميلاده تحديدا، لكن اداء النجم السابق في فريق كرة السلة شيكاغو بولز دينس رودمان حين انشد اغنية وجه فيها التمنيات بعيد ميلاد سعيد للزعيم الكوري الشمالي جرى في 8 كانون الثاني/يناير 2014 قبل مباراة استعراضية في بيونغ يانغ.

وفي وثيقة عقوبات، أشارت وزارة الخزانة الأميركية الى ان كيم ولد في ذلك اليوم عام 1984 ما يعني ان عمره حاليا 36 عاما، لكن هناك تكهنات ان يكون اكبر بسنة او سنتين.

والتقى مستشار الامن القومي الكوري الجنوبي تشانغ ايوي-يونغ، ترامب في واشنطن الاربعاء وقال ان الرئيس - الذي سبق ان تحدث في أوقات سابقة عن علاقة مودة تجمعه بكيم- "تذكر" عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي.

وقال تشانغ للصحافيين عند عودته الى كوريا الجنوبية الجمعة إن "الرئيس ترامب تمنى للزعيم كيم جونغ اون عيد ميلاد سعيد وطلب من الرئيس مون ان يوجه له هذه الرسالة". وأضاف ان الرسالة سلمت "بطريقة مناسبة" بدون تحديد كيف تم نقلها.

لا تزال الاتصالات بين الكوريتين متوقفة، فيما يواصل الاعلام الرسمي في بيونغ يانغ انتقاد القيادة في سيول.

وكان الزعيم الكوري الشمالي أعلن خلال لقاء مع الحزب الحاكم في كانون الاول/ديسمبر، انهاء تجميد التجاري النووية والصواريخ البالستية مهددا بعرض "سلاح استراتيجي جديد" قريبا.

وقد عقد ترامب وكيم ثلاثة اجتماعات منذ حزيران/يونيو 2018 لكن لم يتحقق أي تقدم ملموس في عملية نزع الاسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وخلال وجود رودمان في بيونغ يانغ عام 2014، قام بتوجيه التمنيات عبر اغنية، امام الزعيم الكوري الشمالي وزوجته ري سول جو فيما كان الحضور يصفقون. وكانت تلك زيارة رودمان الرابعة الى كوريا الشمالية.

© 2020 AFP