دورة الدوحة: موتيه يقصي فافرينكا ويلاقي روبليف في النهائي

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الدوحة (أ ف ب)

بلغ الفرنسي كورنتان موتيه نهائي دورة الدوحة الدولية في كرة المضرب لملاقاة الروسي أندري روبليف، بعد تغلبه في نصف النهائي الجمعة على السويسري ستانيلاس فافرينكا 3-6، 7-5 و6-3.

وتمكن الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 81 عالميا، من التغلب على منافسه السويسري المصنف 15 عالميا وأول في الدورة القطرية، ليبلغ النهائي الأول في مسيرته الاحترافية.

وسيواجه الفرنسي في المباراة النهائية السبت، الروسي روبليف المصنف ثانيا في الدوحة، والذي تغلب في وقت سابق اليوم على الصربي ميومير كسمانوفيتش بسهولة 6-3 و6-1.

ويبحث روليف (22 عاما ومصنف 23 عالميا)، عن اللقب الثالث في مسيرته، بعد أوماغ الكرواتية 2017 وموسكو 2019. وهو النهائي الثاني له في الدوحة بعد 2018 عندما خسر أمام الفرنسي غايل مونفيس.

وخاض فافرينكا (34 عاما)، مثله مثل موتيه، مباراتين الجمعة.

ففي ربع النهائي، تغلب فافرينكا على السلوفيني ألياز بيديني 6-3 و6-4، بينما تفوق موتيه على الإسباني فرناندو فرداسكو 6-4، 4-6، و6-4.

وكان فافرينكا يبحث في الدوحة عن لقبه السابع عشر في دورات المحترفين والأول له منذ أيار/مايو 2017 حينما توج بلقب دورة جنيف، علما بأنه عانى على مدى الفترات الماضية من غيابات متكررة بسبب الإصابات لاسيما على مستوى الركبة.

وشارك السويسري البالغ من العمر 34 عاما في الدوحة للمرة الثانية منذ خسارته في نهائي 2008 أمام البريطاني أندي موراي. والعام الماضي، خسر فافرينكا في ربع النهائي أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.

© 2020 AFP