صور حرائق غابات أستراليا: لون أحمر يغطي السماء ونيران مشتعلة تلتهم الأخضر واليابس

صور حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز بأستراليا. 7 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

تواصل فرق الإغاثة في أستراليا العمل بلا هوادة في محاولة للسيطرة على الحرائق المشتعلة في مناطق واسعة من البلاد منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وفيما تقيِّم السلطات الأضرار الهائلة الناجمة عن الكارثة، تظهر الصور التي تتناقلها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء مدى الدمار الذي أتى على مساحات شاسعة من الأراضي تساوي ضعف مساحة بلجيكا.

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تكافح فرق الإغاثة في أستراليا منذ سبتمبر/أيلول الماضي للسيطرة على حرائق هائلة أتت على مساحات شاسعة من الأراضي، فيما أعلنت السلطات أكبر تعبئة عسكرية في تاريخ البلاد لمساعدة رجال الإطفاء وإجلاء عشرات آلاف السكان عن المناطق المضررة.

وتظهر العديد من الصور المتناقلة عبر وسائل الإعلام حجم الكارثة الطبيعية التي تضرب أستراليا، والتي أتت على الأخضر واليابس في القارة.

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وبعد نحو أربعة أشهر على اندلاع هذه الحرائق، حذرت السلطات من احتمال اشتدادها بفعل موجة حر تضرب البلاد الجمعة.

وأمام هذا الوضع شهدت شوارع سيدني وملبورن وكانبيرا مظاهرات شارك فيها الآلاف للمطالبة بتغيير سياسة مكافحة التغير المناخي، ومنددين بتقاعس الحكومة في هذا الملف بعد أن خففت التزامها باتفاق باريس.

شيماء عزت