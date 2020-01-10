غوارديولا سيتريث في إعادة لابورت الى تشكيلة سيتي

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أكد المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الجمعة أنه سيتريث في إعادة مدافعه الفرنسي إيمريك لابورت الى تشكيلة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسمين الماضيين، رغم معاودته التمارين بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وغاب لابورت (25 عاما) عن صفوف سيتي منذ تعرضه لإصابة قاسية في أوتار الركبة في آب/أغسطس الماضي. وشكلت عودته الى التمارين في الآونة الأخيرة جرعة دعم للفريق الشمالي الذي يبتعد بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

وعانى سيتي على الصعيد الدفاعي في الأشهر الماضي، اذ لم يعوض رحيل قلب الدفاع البلجيكي فنسان كومباني، وافتقد لابورت في ظل تراجع مستوى جون ستونز والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، ما أثّر سلبا على موقع الفريق المتراجع حاليا الى المركز الثالث في الترتيب.

وقبل يومين من الحلول ضيفا على أستون فيلا في المرحلة الثانية والعشرين الأحد، قال غوارديولا في مؤتمر صحافي "إيمريك يتدرب كل يوم (...) لا يشعر بأي ألم وإحساسه جيد بعد التمرين، لكن لا أعرف متى سيكون جاهزا لخوض بعض الدقائق" على أرض الملعب.

وتابع "أنا لست طبيبا لكن ما أراه هو أنه يتحرك بشكل جيد على أرض الملعب. هو ليس لاعبا صغير الحجم مثل (لاعب الجناح القصير القامة) رحيم سترلينغ الذي يتعافى بشكل سريع، لكن حركته (لابورت) نسبة الى ابتعاده أربعة أو خمسة أشهر، هي جيدة".

ويستعد سيتي الشهر المقبل لخوض منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في مواجهة مرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان. ويأمل غوارديولا في ان يتمكن من عودة لابورت، إضافة الى الجناح الألماني لوروا سانيه الغائب أيضا منذ الصيف الماضي بسبب الإصابة، في الوقت الملائم لمواجهة ريال.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين على أرض ريال في 26 شباط/فبراير، على ان يستضيف ستاد الاتحاد في مانشستر الإياب في 17 آذار/مارس.

وقال غوارديولا بشأن عودة لاعبَيه من الإصابات "علينا احترام المسار والاجراءات، وعندما يصبحا جاهزين، سيكونان مطروحين للعودة الى التشكيلة، وسنفكر في الوقت الملائم للدفع بهما".

لكن غوارديولا واجه مجددا أسئلة الصحافيين بشأن مستقبل سانيه (23 عاما) مع سيتي، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، ورغبته بالانتقال الى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، الفريق الذي سبق للإسباني الإشراف على تدريبه لثلاثة أعوام قبل الانتقال الى سيتي في 2016.

وقال غوارديولا ردا على استفسار بشأن مستقبل سانيه "هذا سؤال يوجه الى لورا ووكلائه والنادي (...) ما هو مهم الآن هو أن عليه التعافي بشكل جيد، وبعد ذلك هو يعرف موقفنا منه واننا نؤمن به".

وأضاف "ما أريده بشأنه هو أن يستعيد جاهزيته البدنية. ركبته تبدو في وضع جيد جدا، وما عدا ذلك ليس من شأني، لا أتحكم به".

ويتوقع ان يستعيد غوارديولا في مباراة الأحد مهاجميه البرازيلي غابريال جيزوس والأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي يحتاج الى هدف واحد لمعادلة رقم المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري (175)، كاللاعب الأجنبي صاحب العدد الأكبر من الأهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورأى الإسباني ان "معادلة أو تسجيل أهداف أكثر من أسطورة مثل تييري هنري (اللاعب السابق لأرسنال) هو إنجاز مذهل. سيرخيو تأقلم بشكل مثالي"، معتبرا أنه قادر على "التسجيل من أي مكان. هو مهاجم مذهل".

© 2020 AFP