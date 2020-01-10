كأس المحترفين: ديوكوفيتش يقود صربيا إلى نصف النهائي

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سيدني (أ ف ب)

قلب نوفاك ديوكوفيتش تأخره بمجموعة إلى فوز على الشاب دنيس شابوفالوف 4-6 و6-1 و7-6 (7-4)، ليقود صربيا الى الفوز على كندا الجمعة في سيدني وبلوغ نصف نهائي النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب.

وعانى المصنف ثانيا عالميا من الرطوبة في سيدني وخسر مجموعته الاولى في البطولة قبل التفوق على اللاعب البالغ 20 عاما.

قال ديوكوفيتش المرهق "هذه أقرب مباراة تواجهت فيها مع دنيس. كانت متقاربة جدا لدرجة كادت تنتهي بشكل معاكس تماما".

وخلافا لديوكوفيتش، حقق زميله دوشان لايوفيتش فوزا سهلا على فيليكس أوجيه-الياسيم 6-4 و6-2. وفي مباراة الزوجي، تغلب الصربيان فيكتور ترويتسكي ونيكولا تشاتشيتش على بيتر بولانسكي وعادل شمس الدين 6-3 و6-2.

وتلتقي صربيا في نصف النهائي روسيا مع نجميها دانييل ميدفيديف وكارن خاتشانوف اللذين لم يهزما بعد.

© 2020 AFP