لودريان: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة وجيزة إذا واصلت التحرر من قيود اتفاق فيينا

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة على إذاعة "آر تي إل" من أن إيران قد تمتلك أسلحة نووية "في غضون عام أو عامين" إذا واصلت "التحرر من قيود اتفاق فيينا" المبرم في 2015. وأضاف قائلا إن "هذا ليس خيارا مطروحا". وبخصوص تحطم طائرة الركاب الأوكرانية الأربعاء في إيران، أكد وزير الخارجية الفرنسية أن بلاده مستعدة للمساهمة في التحقيق.

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الجمعة لإذاعة "آر تي إل" إن إيران قد تمتلك أسلحة نووية في غضون عام أو عامين إذا واصلت انتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015.



وقال لو دريان "إذا واصلوا التحرر من قيود اتفاق فيينا فالرد هو نعم، في غضون فترة وجيزة بين عام وعامين يمكنهم امتلاك سلاح نووي وهذا ليس خيارا مطروحا".



ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارا الجمعة لإيجاد سبل الحيلولة دون حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لعلمهم أن أي سوء تقدير من أي جانب قد يضع التكتل في مواجهة حرب وأزمة انتشار نووي.

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وبخصوص تحطم طائرة الركاب الأوكرانية الأربعاء في إيران، أكد وزير الخارجية الفرنسية أن بلاده مستعدة للمساهمة في التحقيق. وقال "من المهم استيضاح الأمر قدر المستطاع وبأسرع وقت ممكن".

وصرح مندوب إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة فارهاد بارواريش الخميس بأن فرنسا قد تشارك في التحقيق نظرا لأنها واحدة من الدول التي تصنع بها محركات الطائرة.

فرانس24/ أ ف ب