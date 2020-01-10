لودريان يعتبر احتجاز باحثَين فرنسيين في إيران "غير مقبول"

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باريس (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة أن احتجاز الباحثين الفرنسيين في إيران "غير مقبول" مشددا على أن الإفراج السريع عنهما سيكون "بادرة معبرة" في سياق التوتر الحالي مع إيران.

وقال لودريان في تصريح لإذاعة "ار تي ال" إن "توقيفهما ووجودهما اليوم في السجن أمر غير مقبول على الإطلاق". وأضاف "نطالب بالإفراج عنهما لأن سجنهما تعسفي ويضر كثيرا بالعلاقات بين فرنسا وإيران".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "إفراج إيران عنهما في أسرع وقت ممكن سيكون بادرة معبرة".

وفي حزيران/يونيو، أوقفت الخبيرة في الشؤون الشيعية في مركز الأبحاث الدولية بكلية العلوم السياسية بباريس، فاريبا عادلخواه وزميلها المتخصص بالقرن الافريقي في المركز نفسه رولان مارشال. وتواصل باريس المطالبة باستمرار بالإفراج عنهما.

وأسقطت السلطات القضائية الإيرانية تهمة التجسس في حق فاريبا عادلخواه، وفق ما أفاد به محامي الباحثة الأنتروبولوجية الفرنسية الإيرانية لوكالة فرانس برس.

لكنها تبقى رغم ذلك ملاحقة بتهمتين أخريين هما "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية و"التواطؤ لإلحاق الضرر بالأمن القومي"، وفق محاميها.

ويلاحق رولان مارشال أيضا بتهمة "التواطؤ لإلحاق الضرر بالأمن القومي".

وردا على المطالب المتكررة للإفراج عن الباحثين، تستنكر إيران باستمرار ما تعتبره تدخلا في شؤونها الداخلية.

ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية. وقد تضاعف توقيف الأجانب في إيران، خاصة الذين يحملون جنسيتين منذ الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات مشددة ضد طهران.

© 2020 AFP