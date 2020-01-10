ليبيا: حفتر يؤكد استمرار العمليات العسكرية ويرحب بدعوة تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار

رحب الرجل القوي في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، مساء الخميس بالدعوة التي وجهتها تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.

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رحب المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، مساء الخميس بالدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو الأربعاء لوقف إطلاق النار، لكنه أكد في الوقت ذاته استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.



وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه أحمد المسماري، رحب حفتر بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الرامية إلى إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا". لكنه أعلن أن "استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث إن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس".



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وفي إشارة إلى تركيا، اتهم حفتر "بعض الدول والحكومات" بتزويد القوات المتمركزة في طرابلس "بمعدات عسكرية وذخائر أسلحة مختلفة فضلا عن الطائرات الهجومية المسيرة، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدول والحكومات تقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للقتال ضد القوات المسلحة والشعب الليبي".



ويشن حفتر الذي يتلقى على رأس "القوات المسلحة العربية الليبية" الدعم بشكل خاص من مصر والإمارات العربية المتحدة، هجوما منذ بداية نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.



ورحبت حكومة الوفاق الوطني من جانبها مساء الأربعاء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، من دون الإشارة إلى ما إذا كانت ستلتزم به أم لا.



وتتباين مصالح أنقرة وموسكو في ليبيا، إذ تُتهم روسيا بدعم حفتر، ولا سيما عبر إرسال مئات من المرتزقة الروس، بينما أعلنت تركيا إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني.

فرانس24/ أ ف ب