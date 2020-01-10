ميغان زوجة الأمير البريطاني هاري تعود إلى كندا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ميغان زوجة الأمير البريطاني هاري عادت الجمعة إلى كندا وقد أكدت الخبر المتحدثة باسم الزوجين. ويأتي هذا بعد يوم من إعلان الزوجين تخليهما عن مهامهما الملكية الرئيسية.

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عادت ميغان زوجة الأمير هاري الجمعة إلى كندا عقب الإعلان الصادم للزوجين بأنهما قررا التخلي عن المهام الملكية، فيما عقدت الملكة محادثات عاجلة مع أسرتها لحل الأزمة.

وقد أمضى دوق ودوقة ساسكس عطلة طويلة في كندا مع ابنهما آرتشي قبل العودة إلى بريطانيا وإعلان خبر اعتزالهما المهام الملكية هذا الأسبوع.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ميغان سافرت الخميس وهي لم تكن تنوي البقاء في بريطانيا لفترة طويلة، إذ أنها تركت طفلها آرتشي في كندا مع مربية و"قد تبقى هناك في المستقبل المنظور".



وقالت المتحدثة باسم الزوجين "يمكنني تأكيد التقارير التي تفيد بأن الدوقة موجودة في كندا". وقد رفضت تقديم مزيد من التفاصيل أو تأكيد تقرير الصحيفة التي ذكرت أنه من المحتمل أن ينضم هاري إلى زوجته وابنه في كندا قريبا.



وذكرت تقارير إعلامية أن الملكة أجرت سلسلة من المكالمات الخميس شارك فيها هاري وشقيقه الأمير وليام والدهما الأمير تشارلز وريث العرش.





فرانس24/ أ ف ب