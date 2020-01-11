أفغانستان: طالبان تتبنى انفجار عبوة ناسفة في قندهار أدى لمصرع جنديين أمريكيين

أعلنت قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان السبت مقتل جنديين أمريكيين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية للقوات الأمريكية في ولاية قندهار جنوب البلاد، هجوم تبنته حركة طالبان التي أشار المتحدث باسمها إلى مقتل جميع ركاب العربة.

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قتل جنديان أمريكيان في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية للقوات الأمريكية السبت بولاية قندهار جنوب أفغانستان تبنته حركة طالبان، وفق ما أعلنت قوة الحلف الأطلسي في البلاد.



وقالت قوات الأطلسي في بيان "عملا بسياسات وزارة الدفاع الأمريكية، سيتم التكتم على اسمي الجنديين اللذين قتلا، لمدة 24 ساعة حتى الانتهاء من إبلاغ أقربائهما". وكانت طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهته، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تبني الحركة للهجوم، قائلا إنه أدى إلى مقتل جميع ركاب العربة.



هذا وقال المتحدث باسم شرطة الولاية جمال نصير باركزاي إن الهجوم وقع في منطقة داند قرب مدينة قندهار. وأضاف باركزاي إن "القوات الأجنبية كانت تسيّر دورية قرب مطار قندهار حين طاولها تفجير".



ولم تستأنف الولايات المتحدة وطالبان بعد مفاوضاتهما للوصول إلى اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.



وتم تعليق المفاوضات منتصف ديسمبر/كانون الأول بعد هجوم استهدف قاعدة جوية تديرها القوات الأمريكية.

وتوقفت المحادثات للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول إثر هجوم شنته طالبان في كابول وأوقع 12 قتيلا بينهم جندي أمريكي.



وتشترط الولايات المتحدة حاليا "خفض العنف" قبل استئناف أي مفاوضات.



فرانس24/ أ ف ب