إيران تقر بإسقاط الطائرة الأوكرانية بسبب "خطأ بشري" وتتعهد بإحالة "المسؤول" على القضاء

أقرت إيران السبت أنها كانت وراء إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الأربعاء، وأعادت أسباب ذلك إلى ما أسمته "خطأ بشريا"، متعهدة بإحالة "المسؤول على القضاء". وقتل في هذا الحادث 176 شخصا.

إعلان اقرأ المزيد

أقرّت إيران السبت في بيان بإسقاط الطائرة الأوكرانية البوينغ 737، التي تحطمت الأربعاء قرب طهران ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ176، وأرجعت أسباب ذلك إلى "خطأ بشريّ.



وأوضح بيان لقيادة القوات المسلحة الإيرانية، الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة، أنّ البوينغ الأوكرانيّة اعتُبِرت "طائرة معادية"، و"أُصيبت" في وقت كانت تهديدات العدوّ عند أعلى مستوى.





فرانس24/ أ ف ب