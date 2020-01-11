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مظاهرات في الجزائر للجمعة 47 من الحراك وإطلاق سراح الصحافي خالد درارني بعد توقيفه

مظاهرات في الجزائر للجمعة 47 من الحراك الشعبي. 10 يناير/كانون الثاني 2019. © أ ف ب

تظاهر الآلاف في العاصمة الجزائرية الجمعة في الأسبوع ال47 للحراك الاحتجاجي الذي تحافظ مكوناته على التصميم نفسه ولكن في ظل تسجيل تراجع على مستوى التعبئة مقارنة بالمظاهرات الواسعة السابقة. وقال الصحافي المستقل ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" خالد درارني إنه قد تم توقيفه الخميس قبل أن يطلق سراحه ليلا، وذلك بسبب تغطيته المستمرة للمظاهرات، مشيرا إلى أنه قد طلب منه وقف نشر تغريداته على تويتر وقيل له إنه يضلل الرأي العام.