السد يؤكد وجود مفاوضات بين تشافي وبرشلونة (مسؤول)

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الدوحة (أ ف ب)

أكد مسؤول في نادي السد القطري لكرة القدم السبت التقارير الصحافية عن وجود مفاوضات بين مدربه تشافي وفريقه السابق برشلونة الإسباني، لاحتمال تولي تدريبه خلفا لمدربه الحالي ارنستو فالفيردي.

وقال المدير الرياضي للسد محمد غلام البلوشي في تصريحات لشبكة 'بي ان سبورتس' القطرية 'لن أنكر هذا الأمر. أكيد هناك مفاوضات بشأن تشافي والكل يتكلم عنها'.

لكن البلوشي شدد على ان نجم خط الوسط الدولي السابق 'حالياً موجود على دكة نادي السد، هو مدرب نادي السد (...) القرار الأخير يكون في يد إدارة نادي السد ويد المدرب ويد إدارة برشلونة'.

وتابع 'أقول حتى الآن تشافي مدرب نادي السد (...) نتمنى له التوفيق أينما كان'.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الكاتالونية أشارت الى ان المدير الرياضي لبرشلونة الفرنسي إريك أبيدال، بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسمين المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي بحال التخلي عن فالفيردي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الى ان أبيدال التقى تشافي في الدوحة، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني أوسكار غراو.

وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، والتي ستجمع مباراتها النهائية الأحد بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي، على رغم ان النادي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال الثاني.

ويتولى فالفيردي منصبه الحالي منذ صيف العام 2017، وقاد برشلونة خلال هذه الفترة الى لقبين في الدوري المحلي ولقب في كأس الملك.

ويشرف النجم الدولي السابق البالغ من العمر 39 عاما، على نادي السد هذا الموسم في تجربته الأولى على صعيد التدريب.

ولم يخف تشافي في مراحل سابقة، رغبته بتدريب برشلونة. وقال على هامش مشاركة السد في كأس العالم للأندية التي استضافتها الدوحة الشهر الماضي "لا يمكنني ان أخفي أن أحد أحلامي هو تدريب برشلونة بالطبع، لكن لا أعتقد أنه سيكون قريبا، هذا القرار لا يعود إلي".

وتولى النجم السابق تدريب السد في صيف 2019 بعدما أعلن اعتزال مزاولة كرة القدم كلاعب في صفوفه. وأمضى تشافي غالبية مسيرته مع النادي الكاتالوني حيث نشأ، قبل الانضمام الى السد في 2015.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

© 2020 AFP