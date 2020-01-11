انتخاب تساي رئيسة لتايوان مجددا ب57 بالمئة من الاصوات (نتائج نهائية)

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تايبيه (أ ف ب)

حققت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين فوزا في الانتخابات مع نيلها 57 بالمئة من الأصوات، وفق ما أظهرت أرقام رسمية السبت.

وبحسب الأرقام التي نشرتها مفوضية الانتخابات نالت تساي عددا قياسيا من الأصوات بلغ 8,2 مليون صوت، ما يزيد ب1,3 مليون عن الاصوات التي نالتها في انتخابات 2016.

وحصل المنافس الأقرب لها، هان كيو-يو المنتمي للحزب القومي الصيني، على 39 بالمئة من الأصوات فيما حصل المرشح المستقل جيمس سونغ وون على أربعة بالمئة من الأصوات.

© 2020 AFP