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رئيسة وزراء إسكتلندا تسعى لإجراء استفتاء بشأن الاستقلال عن بريطانيا

مظاهرات لدعاة الاستقلال في اسكتلندا. 11 يناير/كانون الثاني 2020. © أ ف ب

بينما تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، يبدي غالبية الإسكتلنديين رغبتهم في البقاء فيه. وعلى الرغم من معارضة 62 بالمئة للبريكسيت يرى الإسكتلنديون أنهم أصبحوا مجبرين على الخروج. وسبق للحكومة الاسكتلندية أن أجرت استفتاء في 2014 بشأن استقلال الإقليم عن المملكة المتحدة، لكن التصويت أظهر أن معظم السكان قرروا البقاء تحت التاج البريطاني. ورغم معارضة رئيس الوزراء بوريس جونسون، تريد رئيسة وزراء إسكتلندا إجراء استفتاء ثان يحدد مستقبل الإقليم، كما تسعى الحكومة مرة جديدة لحشد أكبر قدر من الأصوات للاستقلال عن بريطانيا.