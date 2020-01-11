بوتين: خط "نورد ستريم2" لنقل الغاز سينجز في موعد أقصاه بداية 2021

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موسكو (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أنه يأمل أن تنتهي أعمال خط "نورد ستريم 2" لنقل الغاز في موعد أقصاه مطلع العام المقبل، رغم العقوبات الاميركية.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في موسكو "آمل أنه بنهاية هذا العام أو في الربع الأول من العام المقبل، سيتم إنجاز المشروع وسيبدأ خط أنبوب الغاز بالعمل".

والموعد الذي اعلنه بوتين يعني تأخيرا في انجاز المشروع لعام. وكان الروس والالمان توقعوا ان يبدأ العمل بالخط نهاية 2019 او بداية 2020.

وكررت ميركل دعمها للمشروع منددة مجددا بعقوبات واشنطن التي تسببت بتوقف الاعمال.

وقالت "اعتقد انه يمكن انجاز نورد ستريم 2 رغم العقوبات. لقد اوضح الرئيس (الروسي) الجدول الزمني، هناك بعض التأخير ولكن يمكن انجازه".

واضافت "نرى ان العقوبات (الاميركية) العابرة للحدود غير ملائمة ولهذا السبب نواصل دعم هذا المشروع".

ومن شأن نورد ستريم 2 ان يضاعف شحنات الغاز الطبيعي الروسي المباشرة الى غرب اوروبا عبر بحر البلطيق.

لكن واشنطن وبعض الدول الاوروبية مثل بولندا ودول البلطيق واوكرانيا تعتبر انه سيزيد من ارتهان الاوروبيين للغاز الروسي ويجعل موسكو تستغل هذا الامر لممارسة ضغوط سياسية.

© 2020 AFP