ترامب يحذّر ايران من ارتكاب "مجزرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين"

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واشنطن (أ ف ب)

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت النظام الإيراني من أنّه لا يُمكن أن "تكون هناك مجزرة أخرى بحقّ المتظاهرين السلميّين"، في إشارة منه إلى الحركة الاحتجاجيّة التي كانت إيران شهدتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكتب ترامب على تويتر "لا يُمكن أن تكون هناك مجزرة أخرى بحَقّ المتظاهرين السلميّين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب".

وتجمّع مئات الطلّاب في طهران مساء السبت، استجابة لدعوة من أجل تكريم 176 شخصًا، معظمهم من الإيرانيّين والكنديّين، قُتلوا جرّاء إسقاط طائرة بوينغ أوكرانيّة "عن طريق الخطأ" بواسطة صاروخ إيراني الأربعاء.

وأسفرت الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في إيران عن مقتل أكثر من 300 شخص، وفق منظّمة العفو الدوليّة.

وأكّد ترامب للشعب الإيراني السبت أنّه يقف "إلى جانبه" وأنّ الولايات المتّحدة "تتابع عن كثب" الاحتجاجات التي اندلعت بعدَ إقرار طهران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانيّة.

وكتب ترامب على تويتر "إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة: أنا إلى جانبكُم منذ بداية رئاستي، وستظلّ إدارتي إلى جانبكم". وأضاف "نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا".

© 2020 AFP