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تونس: ما أسباب سقوط حكومة الحبيب الجملي في امتحان الثقة أمام البرلمان؟

الكاتب والصحافي التونسي مراد علالة © صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

قال الكاتب والصحافي التونسي مراد علالة إنه وبرغم عدم نجاح حكومة الحبيب الجملي الجمعة في نيل ثقة البرلمان، إلا أنه "لا بد من تسجيل نقطة ضوء في عتمة الأمس وهي أن التجربة الديمقراطية في تونس برغم تعثرها فهي تسير". وأضاف "أما فشل حكومة الجملي في نيل الثقة فهو يعود إلى فشل الحبيب الجملي من خلال منهجية عمله وفريقه في إقناع وجاهة منح الثقة لحكومته، ودور حركة النهضة التي تتحمل مسؤولية كبيرة حيث ألقت أزمتها الداخلية بظلالها على مسار تشكيل الحكومة، وأيضا مسؤولية القوى السياسية الموجودة في المجلس (البرلمان)".