سوريا: مقتل 18 مدنيا بينهم ستة أطفال في قصف شنته قوات النظام على إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 18 مدنيا بينهم ستة أطفال إثر قصف جوي شنته طائرات حربية لقوات النظام على محافظة إدلب شمال غرب البلاد. ويأتي الهجوم عشية دخول اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية تركية الأحد حيز التنفيذ.

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قتل 18 مدنيا بينهم ستة أطفال في قصف شنته طائرات حربية سورية في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي الهجوم عشية بدء اتفاق هدنة روسي-تركي يضع حدا لتصعيد عسكري جديد لقوات النظام.



وأفاد المرصد السوري عن مقتل سبعة مدنيين في قصف طال مدينة إدلب، مركز المحافظة، فضلا عن سبعة آخرين في غارات استهدفت سوقا شعبيا في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي، وأربعة آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "هذه المناطق كانت بعيدة من القصف خلال العملية الأخيرة" لقوات النظام التي تركزت على ريف إدلب الجنوبي وتحديدا محيط مدينة معرة النعمان.



وتتعرض محافظة إدلب منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي حيث حققت قوات النظام تقدما بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات.

وتقع إدلب بشكل واسع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذا.

جحيم للمدنيين

وشاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في مدينة إدلب سيارات مواطنين ومتطوعين في الدفاع المدني يهرعون لنقل الجرحى إلى سيارات إسعاف، فيما بدت سيارة متوقفة في الشارع محترقة تماما وإلى جانبها بقع من الدماء على الأرض.



وفي أحد المستشفيات، استلقى طفل ضمد كامل رأسه على سرير وقد أغرورقت عيناه بالدموع، فيما انهمك عاملون في إغاثة جرحى آخرين.



وفي مدينة بنش، أسفر القصف عن دمار هائل في مبنى سقط على الشارع المحاذي له، فاختفت معالمه. ووسط الغبار المتصاعد جراء القصف، حمل رجل طفلا بدا جثة هامدة، فيما أمسكت إمرأة بيدي طفلين وهي تصرخ من شدة الخوف.

متى وقف إطلاق النار؟

وكانت تركيا قد أعلنت قبل أيام التوصل إلى اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب، على أن يدخل حيز التنفيذ الأحد، فيما كانت موسكو أعلنت أنه سيبدأ الخميس الماضي.



ودفع التصعيد الأخير، وفق الأمم المتحدة، بأكثر من 310 آلاف شخص إلى النزوح من ريف إدلب الجنوبي إلى مناطق أكثر أمنا في شمال المحافظة.



ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في العام 2015، تصعد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تحقق فيها تقدما وتنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات هدنة ترعاها موسكو وأنقرة.





فرانس24/ أ ف ب