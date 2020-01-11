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فرنسا: المظاهرات تتواصل ضد إصلاح أنظمة التقاعد والحكومة تسحب مؤقتا شرط "السن الموازن"

مظاهرات ضد إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا. باريس 11 يناير/كانون الثاني 2019. © رويترز.

قال موفد فرانس24 إلى باريس وسيم الدالي إن إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب السبت سحب شرط السن الموازن (64 عاما) من مشروع إصلاح قانون التقاعد بشكل مؤقت، لم يقنع المتظاهرين وتتقدمهم النقابات التي تريد السحب الكلي لهذا المشروع وليس مجرد سحب لنقطة أو إجراء واحد. وتظاهر الفرنسيون السبت في باريس ومدن أخرى ضد هذا الإصلاح المثير للجدل في ظل إضراب وسائل النقل وأزمة مستمرة منذ 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي.