كأس المحترفين: ديوكوفيتش يتفوق على مدفيديف ويضع صربيا في النهائي

إعلان اقرأ المزيد

سيدني (أ ف ب)

قاد المصنف ثانيا عالميا نوفاك ديوكوفيتش منتخب بلاده صربيا الى المباراة النهائية للنسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب السبت على حساب روسيا، بتغلبه على الخامس عالميا دانييل مدفيديف.

وحسمت صربيا المواجهة بالفوز في مباراتي الفردي، مع تفوق دوشان لايوفيتش بداية على كارن خاتشانوف بنتيجة 7-5 و7-6 (7-1)، قبل ان يحسم ديوكوفيتش المواجهة ضد مدفيديف بنتيجة 6-1، 5-7، و6-4.

وتنتظر صربيا نتيجة المواجهة الثانية في نصف النهائي بين إسبانيا بقيادة المصنف أول رافايل نادال، وأستراليا المضيفة بقيادة نيك كيريوس، لمعرفة منافسها في المباراة النهائية التي تقام الأحد في سيدني.

© 2020 AFP