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ليبيا: قوات خليفة حفتر تعلن وقف إطلاق النار وتحذر من "رد قاس" لأي خرق

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خليفة خفتر في مؤتمر صحفي في بنغازي، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
خليفة خفتر في مؤتمر صحفي في بنغازي، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017. © رويترز.
نص : فرانس 24 تابِع

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر في بيان مساء السبت إنه تقرر "وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01". محذرا "سوف يكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".

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أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي بشرق ليبيا، في وقت متأخر السبت، وقف إطلاق النار اعتبارا من 12 كانون الثاني/يناير.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيس بوك "تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 يناير".

وتضمن البيان "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 24.01 الموافق 2020/01/12".

وأضاف بيان اللواء أحمد المسماري "على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت وسوف يكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".

فرانس 24/ أ ف ب

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