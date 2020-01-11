مقتل جنديين أميركيين بانفجار عبوة في أفغانستان (الحلف الاطلسي)

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كابول (أ ف ب)

قتل جنديان أميركيان في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية للقوات الأميركية السبت بولاية قندهار جنوب أفغانستان، وفق قوة الحلف الأطلسي، فيما تبنت حركة طالبان الهجوم.

وقالت قوة الأطلسي في بيان "عملا بسياسات وزارة الدفاع الاميركية، سيتم التكتم على اسمي الجنديين اللذين قتلا لمدة 24 ساعة حتى الانتهاء من إبلاغ عائلتيهما".

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تبني الحركة للهجوم، قائلا إنه أدى إلى مقتل جميع ركاب العربة.

ووقع الهجوم في منطقة داند قرب مدينة قندهار، وفق المتحدث باسم شرطة الولاية جمال نصير باركزاي.

وقال باركزاي لوكالة فرانس برس إن "القوات الأجنبية كانت تسيّر دورية قرب مطار قندهار حين طاولها تفجير".

ولم تستأنف الولايات المتحدة وطالبان بعد مفاوضاتهما للوصول إلى اتفاق لانسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وعلقت المفاوضات منتصف كانون الأول/ديسمبر بعد هجوم متمردين على قاعدة جوية تديرها القوات الأميركية. وتوقفت المحادثات للمرة الاولى في أيلول/سبتمر بعد هجوم لطالبان في كابول أوقع 12 قتيلا بينهم جندي أميركي.

وتشترط الولايات المتحدة حاليا "خفض العنف" قبل استئناف أي مفاوضات.

© 2020 AFP