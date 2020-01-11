نتانياهو يشيد بقابوس: "قائد كبير عمل لنشر السلام والاستقرار في المنطقة"

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القدس (أ ف ب)

اشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت بسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، واصفا إياه بانه "قائد كبير عمل لنشر السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي بيان صدر عن مكتبه، قدم نتانياهو "التعازي الى شعب عمان" بوفاة قابوس، مضيفا "كان قائدا كبيرا عمل لنشر السلام والاستقرار في المنطقة، وفي ظل قيادته باتت عمان دولة محورية ومتطورة".

وهنأ السلطان الجديد هيثم بن طارق بتعيينه خلفا لابن عمه مشيدا باعلانه ان "عمان مستمرة في سياستها الخارجية وعملها من اجل السلام في المنطقة".

وذكر نتانياهو بالزيارة التي قام بها للسلطنة قبل اكثر من عام بناء على دعوة الراحل، معتبرا انها كانت "بالغة الاهمية وقد عرض فيها (قابوس) مساعدته لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وتعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق السبت بعد تعيينه خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة، مواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على "عدم التدخل" التي انتهجها سلفه.

وقابوس الذي تولّى الحكم في 23 تمّوز/يوليو 1970 بعدما انقلب على أبيه كان يتلقّى العلاج من سرطان في القولون بحسب دبلوماسيّين.

© 2020 AFP